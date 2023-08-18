"Барселона" пригласила одного из лучших игроков Испании

Жоау Феликс с домашним питомцем. Фото: instagram.com/joaofelix79/

Руководство каталонской "Барселоны" близко к тому, чтобы договорить о трансфере с Жоау Феликсом. Португалец выразил желание продолжить карьеру в составе "сине-гранатовых".

Феликс может подписать контракт с "Барселоной" на следующей неделе, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

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Представители "Барселоны" и мадридского "Атлетико" завершают переговоры по переезду в Каталонию Жоау Феликса. Португальский футболист отказался от варианта продолжения карьеры в Саудовской Аравии. Он хочет надеть сине-гранатовую футболку.

Детали перехода Феликса

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне не рассчитывает на 23-летнего португальца в новом сезоне. "Атлетико" хотел продать футболиста в "Аль-Хиляль", однако Жоау Феликс категорически отказался от этого варианта.

Жоау Феликс на теннисном матче. Фото: instagram.com/joaofelix79/

Трансферная стоимость португальца составляет 50 млн евро. "Барселона" не сможет заплатить "Атлетико" такие деньги этим летом. Каталонцы хотят взять футболиста в аренду до конца сезона с правом выкупа его контракта.

Вторую половину прошлого сезона Феликс провел в лондонском "Челси". Он забил четыре гола за лондонскую команду.

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