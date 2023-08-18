"Барселона" запросила одного з найкращих гравців Іспанії

Жоау Фелікс з домашнім вихованцем. Фото: instagram.com/joaofelix79/

Керівництво каталонської "Барселони" близьке до того, щоб домовитись про трансфер з Жоау Феліксом. Португалець висловив бажання продовжити кар'єру у складі "синьо-гранатових".

Фелікс може підписати контракт із "Барселоною" наступного тижня, повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

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Представники "Барселони" та мадридського "Атлетіко" завершують переговори щодо переїзду до Каталонії Жоау Фелікса. Португальський футболіст відмовився від варіанта продовження кар'єри у Саудівській Аравії. Він хоче одягнути синьо-гранатову футболку.

Деталі переходу Фелікса

Головний тренер "Атлетіко" Дієго Сімеоне не розраховує на 23-річного португальця у новому сезоні. "Атлетіко" хотів продати футболіста в "Аль-Хіляль", проте Жоау Фелікс категорично відмовився від цього варіанта.

Жоау Фелікс на тенісному матчі. Фото: instagram.com/joaofelix79/

Трансферна вартість португальця складає 50 млн євро. "Барселона" не зможе заплатити "Атлетіко" такі гроші цього літа. Каталонці хочуть взяти футболіста в оренду до кінця сезону із правом викупу його контракту.

Другу половину минулого сезону Фелікс провів у лондонському "Челсі". Він забив чотири голи за лондонську команду.

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