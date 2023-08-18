"Барселона" запросила одного з найкращих гравців Іспанії
Керівництво каталонської "Барселони" близьке до того, щоб домовитись про трансфер з Жоау Феліксом. Португалець висловив бажання продовжити кар'єру у складі "синьо-гранатових".
Фелікс може підписати контракт із "Барселоною" наступного тижня, повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.
Представники "Барселони" та мадридського "Атлетіко" завершують переговори щодо переїзду до Каталонії Жоау Фелікса. Португальський футболіст відмовився від варіанта продовження кар'єри у Саудівській Аравії. Він хоче одягнути синьо-гранатову футболку.
Деталі переходу Фелікса
Головний тренер "Атлетіко" Дієго Сімеоне не розраховує на 23-річного португальця у новому сезоні. "Атлетіко" хотів продати футболіста в "Аль-Хіляль", проте Жоау Фелікс категорично відмовився від цього варіанта.
Трансферна вартість португальця складає 50 млн євро. "Барселона" не зможе заплатити "Атлетіко" такі гроші цього літа. Каталонці хочуть взяти футболіста в оренду до кінця сезону із правом викупу його контракту.
Другу половину минулого сезону Фелікс провів у лондонському "Челсі". Він забив чотири голи за лондонську команду.
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