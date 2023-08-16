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Алемані йде: Деку став новим спортивним директором "Барселони"

16 серпня 2023 17:03
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Алемані йде: Деку став новим спортивним директором "Барселони"
Деку та президент "Барселони" Лапорта. Фото: офіційний сайт клубу
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній півзахисник збірної Португалії Деку кілька найближчих років буде одним із головних функціонерів "Барселони". Він отримав посаду спортивного директора каталонської команди.

На цій посаді Деку замінить Матеу Алемані, повідомляє офіційний сайт "Барселони".

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Португалець бразильського походження у минулому був знаковим футболістом "Барселони", за яку виступав із 2004 по 2008 роки. У складі каталонської команди він виграв Лігу чемпіонів. Активну кар'єру футболіста півзахисник завершив у 2013 році.

Нова роль Деку

Призначення колишнього гравця до керівної ради "Барселони" стало несподіванкою. Деку мав власну агенцію, яка займалася справами футболістів. Португальцеві довелося його закрити після того, як він отримав пропозицію з Каталонії.

Деку
Деку з дружиною на відпочинку. Фото: instagram.com/deco_official/

Вже відомо, що Деку замінить на посаді спортивного директора "синьо-гранатових" Матеу Алемані, який намагався піти з клубу в англійську "Астон Віллу" ще навесні. Тоді "Барселоні" вдалося умовити функціонера на якийсь час залишитися. Алемані працюватиме разом із Деку до кінця літнього трансферного вікна. Матеу остаточно залишить клуб другого вересня.

Деку відповідатиме за формування спортивної філософії "Барселони" та шукатиме нових гравців разом зі службою скаутів.

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