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Як Гризманн та Депай: "Атлетіко" купить ще одного форварда "Барси"

16 серпня 2023 14:46
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Як Гризманн та Депай: "Атлетіко" купить ще одного форварда "Барси"
Гравці "Барселони" відзначають перемогу. Фото: REUTERS/Nacho Doce
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард збірної Іспанії Ансу Фаті став пріоритетною трансферною метою мадридського "Атлетіко". На цьому переході наполягає головний тренер "матрацників" Дієго Сімеоне.

"Барселона" не зможе утримати Фаті, якщо футболіст захоче піти, повідомляє AS.

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"Атлетико" поводився досить пасивно протягом більшої частини літньої трансферної кампанії-2023. Проте клуб має гроші та амбітні плани, які стосуються посилення складу.

Переїзд Фаті до Мадриду

Наступного тижня новачком "Атлетіко" може стати Ансу Фаті. Головний тренер "матрацників" Дієго Сімеоне є шанувальником таланту 20-річного гравця. Він вважає, що Фаті посилить атакувальну міць столичної команди.

Ансу Фаті
Фаті забиває гол. Фото: REUTERS/Nacho Doce

"Барселона" не може визначитися щодо того, чи потрібен їй Фаті, чи ні. Два місяці тому у Каталонії заявляли, що хочуть зберегти вихованця. Місяць тому його пропонували "Атлетіко" в обмін на Жоау Фелікса. Тоді мадридці відмовили "Барселоні" — вони можуть продати португальця набагато дорожче до Саудівської Аравії. При цьому "Атлетіко" має плани на Ансу Фаті.

Контракт гравця з каталонським клубом діє до літа 2027 року. Симеоне готовий запропонувати за гравця 35 млн євро. У Мадриді вже грають колишні форварди "Барселони" — Антуан Грізманн та Мемфіс Депай.

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