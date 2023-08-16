Как Гризманн и Депай: "Атлетико" купит еще одного форварда "Барсы"

Игроки "Барселоны" празднуют победу. Фото: REUTERS/Nacho Doce

Форвард сборной Испании Ансу Фати стал приоритетной трансферной целью мадридского "Атлетико". На этом переходе настаивает главный тренер "матрасников" Диего Симеоне.

"Барселона" не сможет удержать Фати, если футболист захочет уйти, сообщает AS.

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Переезд Фати в Мадрид

На следующей неделе новичком "Атлетико" может стать Ансу Фати. Главный тренер "матрасников" Диего Симеоне является почитателем таланта 20-летнего игрока. Он считает, что Фати усилит атакующую мощь столичной команды.

Фати забивает гол. Фото: REUTERS/Nacho Doce

"Барселона" не может определиться относительно того, нужен ей Фати или нет. Два месяца назад в Каталонии заявляли, что хотят сохранить воспитанника. Месяц назад его предлагали "Атлетико" в обмен на Жоау Феликса. Тогда мадридцы отказали "Барселоне" — они могут продать португальца гораздо дороже в Саудовскую Аравию. При этом у "Атлетико" есть планы на Ансу Фати.

Контракт игрока с каталонским клубом действует до лета 2027 года. Симеоне готов предложить за игрока 35 млн евро. В Мадриде уже играют бывшие форварды "Барселоны" — Антуан Гризманн и Мемфис Депай.

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