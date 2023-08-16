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Как Гризманн и Депай: "Атлетико" купит еще одного форварда "Барсы"

16 августа 2023 14:46
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Как Гризманн и Депай: "Атлетико" купит еще одного форварда "Барсы"
Игроки "Барселоны" празднуют победу. Фото: REUTERS/Nacho Doce
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард сборной Испании Ансу Фати стал приоритетной трансферной целью мадридского "Атлетико". На этом переходе настаивает главный тренер "матрасников" Диего Симеоне. 

"Барселона" не сможет удержать Фати, если футболист захочет уйти, сообщает AS

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"Атлетико" вел себя достаточно пассивно на протяжении большей части летней трансферной кампании-2023. Однако у клуба есть деньги и амбициозные планы, которые касаются усиления состава. 

Переезд Фати в Мадрид 

На следующей неделе новичком "Атлетико" может стать Ансу Фати. Главный тренер "матрасников" Диего Симеоне является почитателем таланта 20-летнего игрока. Он считает, что Фати усилит атакующую мощь столичной команды. 

Ансу Фати
Фати забивает гол. Фото: REUTERS/Nacho Doce

"Барселона" не может определиться относительно того, нужен ей Фати или нет. Два месяца назад в Каталонии заявляли, что хотят сохранить воспитанника. Месяц назад его предлагали "Атлетико" в обмен на Жоау Феликса. Тогда мадридцы отказали "Барселоне" — они могут продать португальца гораздо дороже в Саудовскую Аравию. При этом у "Атлетико" есть планы на Ансу Фати. 

Контракт игрока с каталонским клубом действует до лета 2027 года. Симеоне готов предложить за игрока 35 млн евро. В Мадриде уже играют бывшие форварды "Барселоны" — Антуан Гризманн и Мемфис Депай. 

Напомним, "Динамо" готово продать еще двух игроков: о ком речь. 

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