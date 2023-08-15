"Арсенал" хочет "украсть" у "Барселоны" молодого игрока
Лондонский "Арсенал" проявил интерес к защитнику испанской команды "Реал Вальядолид" Ивану Фреснеде. Вице-чемпионам Англии необходим полузащитник после того, как Юрриен Тимбер получил серьезную травму.
"Арсенал" готов поспорить за Фреснеду с "Барселоной", сообщает Daily Express.
Юррьен Тимбер получил травму колена во время победы со счетом 2:1 над "Ноттингем Форест" в минувшие выходные. Новичок "Арсенала" не поможет своей команде в течение нескольких месяцев.
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В связи с этим "Арсенал" собирается вернуться на трансферный рынок в поисках нового игрока. Иван Фреснеда уже давно находится в поле зрения Микеля Артеты. 18-летний футболист провел хороший сезон в чемпионате Испании за "Реал Вальядолид" и привлек внимание топ-клубов всего мира.
Главным претендентом на правого защитника считается "Барселона". Представители каталонского клуба уже встретились с агентом молодого футболиста. Однако "Арсенал" может предложить "Вальядолиду" лучшую цену за игрока.
Трансферная стоимость Ивана Фреснеды оценивается в 15 млн евро, но "Вальядолид" не хочет продавать игрока дешевле 20 млн. Альтернативными вариантами для "Арсенала" являются Кайл Уокер-Питерс из "Саутгемптона" и Тимоти Кастань из "Лестер Сити".
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