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"Арсенал" хочет "украсть" у "Барселоны" молодого игрока

15 августа 2023 16:41
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Арсенал" хочет "украсть" у "Барселоны" молодого игрока
Микель Артета во время матча "канониров". Фото: Reuters/John Sibley
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Лондонский "Арсенал" проявил интерес к защитнику испанской команды "Реал Вальядолид" Ивану Фреснеде. Вице-чемпионам Англии необходим полузащитник после того, как Юрриен Тимбер получил серьезную травму.

"Арсенал" готов поспорить за Фреснеду с "Барселоной", сообщает Daily Express

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Юррьен Тимбер получил травму колена во время победы со счетом 2:1 над "Ноттингем Форест" в минувшие выходные. Новичок "Арсенала" не поможет своей команде в течение нескольких месяцев. 

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В связи с этим "Арсенал" собирается вернуться на трансферный рынок в поисках нового игрока. Иван Фреснеда уже давно находится в поле зрения Микеля Артеты. 18-летний футболист провел хороший сезон в чемпионате Испании за "Реал Вальядолид" и привлек внимание топ-клубов всего мира. 

Иван Фреснеда
Иван Фреснеда на тренировке. Фото: instagram.com/ivaanfresneda/

Главным претендентом на правого защитника считается "Барселона". Представители каталонского клуба уже встретились с агентом молодого футболиста. Однако "Арсенал" может предложить "Вальядолиду" лучшую цену за игрока. 

Трансферная стоимость Ивана Фреснеды оценивается в 15 млн евро, но "Вальядолид" не хочет продавать игрока дешевле 20 млн. Альтернативными вариантами для "Арсенала" являются Кайл Уокер-Питерс из "Саутгемптона" и Тимоти Кастань из "Лестер Сити". 

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