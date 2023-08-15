Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow "Арсенал" хоче "вкрасти" у "Барселони" молодого гравця arrow

"Арсенал" хоче "вкрасти" у "Барселони" молодого гравця

15 серпня 2023 16:41
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"Арсенал" хоче "вкрасти" у "Барселони" молодого гравця
Мікель Артета під час матчу "канонірів". Фото: Reuters/John Sibley
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Лондонський "Арсенал" проявив інтерес до захисника іспанської команди "Реал Вальядолід" Івана Фреснеда. Віцечемпіонам Англії потрібен захисник після того, як Юррієн Тімбер отримав серйозну травму.

"Арсенал" готовий посперечатися за Фреснеду з "Барселоною", повідомляє Daily Express.

Читайте також:

Юррієн Тімбер отримав травму коліна під час перемоги з рахунком 2:1 над "Ноттінгем Форест" минулими вихідними. Новачок "Арсеналу" не допоможе своїй команді протягом кількох місяців.

"Каноніри" проти "Барселони"

У зв'язку з цим "Арсенал" має намір повернутися на трансферний ринок у пошуках нового гравця. Іван Фреснеда вже давно перебуває у полі зору Мікеля Артети. 18-річний футболіст провів хороший сезон у чемпіонаті Іспанії за "Реал Вальядолід" та привернув увагу топклубів усього світу.

Іван Фреснеда
Іван Фреснеда на тренуванні. Фото: instagram.com/ivaanfresneda/

Головним претендентом на правого захисника вважається "Барселона". Представники каталонського клубу вже зустрілися з агентом молодого футболіста. Проте "Арсенал" може запропонувати "Вальядоліду" найкращу ціну за гравця.

Трансферна вартість Івана Фреснеди оцінюється в 15 млн євро, але "Вальядолід" не хоче продавати гравця дешевше за 20 млн. Альтернативними варіантами для "Арсеналу" є Кайл Уокер-Пітерс з "Саутгемптона" та Тімоті Кастань з "Лестер Сіті".

Нагадаємо, Циганков звернувся до українських уболівальників через "Динамо"

Лідер "Шахтаря" допоможе команді у важливих матчах: про що йдеться.

Маліновський змінить клуб до осені: "Марсель" ухвалив рішення. 

"ПСЖ" замінить Неймара зіркою збірної Італії. 

Мудрик може несподівано піти з "Челсі": що відомо. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

None

Зібрати дитину до школи у 2023 та не влізти в борги: повний список та ціни

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз