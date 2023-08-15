"Арсенал" хоче "вкрасти" у "Барселони" молодого гравця

Мікель Артета під час матчу "канонірів". Фото: Reuters/John Sibley

Лондонський "Арсенал" проявив інтерес до захисника іспанської команди "Реал Вальядолід" Івана Фреснеда. Віцечемпіонам Англії потрібен захисник після того, як Юррієн Тімбер отримав серйозну травму.

"Арсенал" готовий посперечатися за Фреснеду з "Барселоною", повідомляє Daily Express.

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Юррієн Тімбер отримав травму коліна під час перемоги з рахунком 2:1 над "Ноттінгем Форест" минулими вихідними. Новачок "Арсеналу" не допоможе своїй команді протягом кількох місяців.

"Каноніри" проти "Барселони"

У зв'язку з цим "Арсенал" має намір повернутися на трансферний ринок у пошуках нового гравця. Іван Фреснеда вже давно перебуває у полі зору Мікеля Артети. 18-річний футболіст провів хороший сезон у чемпіонаті Іспанії за "Реал Вальядолід" та привернув увагу топклубів усього світу.

Іван Фреснеда на тренуванні. Фото: instagram.com/ivaanfresneda/

Головним претендентом на правого захисника вважається "Барселона". Представники каталонського клубу вже зустрілися з агентом молодого футболіста. Проте "Арсенал" може запропонувати "Вальядоліду" найкращу ціну за гравця.

Трансферна вартість Івана Фреснеди оцінюється в 15 млн євро, але "Вальядолід" не хоче продавати гравця дешевше за 20 млн. Альтернативними варіантами для "Арсеналу" є Кайл Уокер-Пітерс з "Саутгемптона" та Тімоті Кастань з "Лестер Сіті".

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