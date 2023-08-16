Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Алемани уходит: Деку стал новым спортивным директором "Барселоны" arrow

Алемани уходит: Деку стал новым спортивным директором "Барселоны"

16 августа 2023 17:03
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Алемани уходит: Деку стал новым спортивным директором "Барселоны"
Деку и президент "Барселоны" Лапорта. Фото: официальный сайт клуба
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший полузащитник сборной Португалии Деку несколько ближайших лет будет одним из главным функционеров "Барселоны". Он получил должность спортивного директора каталонской команды. 

На этом посту Деку заменит Матеу Алемани, сообщает официальный сайт "Барселоны". 

Читайте также:

Португалец бразильского происхождения в прошлом был знаковым футболистом "Барселоны", за которую выступал с 2004 по 2008 годы. В составе каталонской команды он выиграл Лигу чемпионов. Активную карьеру футболиста полузащитник завершил в 2013 году. 

Новая роль Деку 

Назначение бывшего игрока в руководящий совет "Барселоны" стало неожиданностью. У Деку было собственное агентство, которое занималось делами футболистов. Португальцу пришлось его закрыть после того, как он получил предложение из Каталонии. 

Деку
Деку с женой на отдыхе. Фото: instagram.com/deco_official/

Уже известно, что Деку заменит на посту спортивного директора "сине-гранатовых" Матеу Алемани, который пытался уйти из клуба в английскую "Астон Виллу" еще весной. Тогда "Барселоне" удалось уговорить функционера на время остаться. Алемани будет работать вместе с Деку до конца летнего трансферного окна. Матеу окончательно покинет клуб второго сентября. 

Деку будет отвечать за формирование спортивной философии "Барселоны" и заниматься поиском новых игроков вместе со службой скаутов.

Напомним, "Динамо" готово продать еще двух игроков: о ком речь. 

Андрей Лунин может перейти в топ-клуб: отпустит ли "Реал" украинца. 

Звезда "Манчестер Сити" станет одноклубником Роналду. 

Месси установил первый рекорд в "Интере": Кривцов и Альба помогли аргентинцу. 

Виктор Цыганков обратился к украинским болельщикам из-за "Динамо". 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

None

Выборы во время войны: чем очередная гонка обернется для политсилы Порошенко

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз