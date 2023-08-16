Алемани уходит: Деку стал новым спортивным директором "Барселоны"

Деку и президент "Барселоны" Лапорта. Фото: официальный сайт клуба

Бывший полузащитник сборной Португалии Деку несколько ближайших лет будет одним из главным функционеров "Барселоны". Он получил должность спортивного директора каталонской команды.

На этом посту Деку заменит Матеу Алемани, сообщает официальный сайт "Барселоны".

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Португалец бразильского происхождения в прошлом был знаковым футболистом "Барселоны", за которую выступал с 2004 по 2008 годы. В составе каталонской команды он выиграл Лигу чемпионов. Активную карьеру футболиста полузащитник завершил в 2013 году.

Новая роль Деку

Назначение бывшего игрока в руководящий совет "Барселоны" стало неожиданностью. У Деку было собственное агентство, которое занималось делами футболистов. Португальцу пришлось его закрыть после того, как он получил предложение из Каталонии.

Деку с женой на отдыхе. Фото: instagram.com/deco_official/

Уже известно, что Деку заменит на посту спортивного директора "сине-гранатовых" Матеу Алемани, который пытался уйти из клуба в английскую "Астон Виллу" еще весной. Тогда "Барселоне" удалось уговорить функционера на время остаться. Алемани будет работать вместе с Деку до конца летнего трансферного окна. Матеу окончательно покинет клуб второго сентября.

Деку будет отвечать за формирование спортивной философии "Барселоны" и заниматься поиском новых игроков вместе со службой скаутов.

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