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"Барселона" пригласила звезду "Манчестер Сити": клубы уже договорились

21 августа 2023 10:38
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Барселона" пригласила звезду "Манчестер Сити": клубы уже договорились
Канселу и Холанд в матче за "Манчестер Сити". Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Португалии Жоау Канселу продолжит карьеру в испанской Ла Лиге. "Барселона" и "Манчестер Сити" завершают переговоры по трансферу футболиста. 

Канселу уже согласился присоединиться к чемпионам Испании, сообщил журналист Фабрицио Романо

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Тренерский штаб "Барселоны" продолжает поиски усиления флангов полузащиты. Приоритетной целью каталонского клуба стал 29-летний Жоау Канселу. Португалец способен сыграть как справа, так и на левом краю поля. Он одинаково полезен и в обороне, и в средней линии. 

Детали трансфера Канселу 

"Манчестер Сити" не рассчитывает на португальского вингера. Наставник английской команды Хосеп Гвардиола в прошлом сезоне поссорился с игроком, после чего Жоау Канселу перешел на правах аренды в "Баварию". Полузащитник сыграл за немецкий клуб 15 поединков, в которых забил гол и сделал четыре результативные передачи. Канселу по итогам прошлого сезона стал чемпионом и Англии, и Германии. 

Канселу и Мане
Канселу борется с Мане. Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

"Барселона" хочет взять португальца в аренду до конца сезона. Контракт предусматривает возможность выкупа прав на футболиста, но оставляет каталонцам возможность отказаться от этой опции. Переговоры практически завершены, трансфер состоится на этой неделе. 

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