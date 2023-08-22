Гвардиолу срочно прооперируют в Барселоне

Гвардиола и Холанд после матча. Фото: Reuters/Ed Sykes

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола будет вынужден пропустить матч третьего тура английской Премьер-лиги. Игрой "горожан" в поединке против "Шеффилд Юнайтед" будет руководить ассистент каталонца.

Гвардиоле предстоит срочная операция, сообщает The Star.

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Хосеп Гвардиола вылетел в Барселону, где в одной из местных клиник им займутся лучшие врачи Испании. 52-летнего наставника мучают сильные боли в спине. Понадобится хирургическое вмешательство для того, чтобы избавиться от них.

Хосеп Гвардиола руководит игрой "Сити". Фото: REUTERS/Phil Noble

Проблемы Гвардиолы со здоровьем

Тренер "Манчестер Сити" заявил, что операция "срочная", но при этом она давно была запланирована. После работы хирурга каталонский тренер останется на несколько дней в Барселоне, где пройдет реабилитацию.

Наставник "горожан" пропустит матчи своей команды с "Шеффилд Юнайтед" в это воскресенье и с "Фулхэмом" второго сентября. Помощник Хосепа Гвардиолы Хуанма Лильо заменит наставника. Главный тренер "Сити" вернется к работе с командой накануне поединка с "Вест Хэмом" 16 сентября.

"Манчестер Сити" начал сезон с победы над "Севильей" в Суперкубке УЕФА. Затем последовало поражение от "Арсенала" в Суперкубке Англии и победы над "Бернли" (3:0) и "Ньюкаслом" (1:0) в АПЛ.

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