Гвардиолу срочно прооперируют в Барселоне
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола будет вынужден пропустить матч третьего тура английской Премьер-лиги. Игрой "горожан" в поединке против "Шеффилд Юнайтед" будет руководить ассистент каталонца.
Гвардиоле предстоит срочная операция, сообщает The Star.
Хосеп Гвардиола вылетел в Барселону, где в одной из местных клиник им займутся лучшие врачи Испании. 52-летнего наставника мучают сильные боли в спине. Понадобится хирургическое вмешательство для того, чтобы избавиться от них.
Проблемы Гвардиолы со здоровьем
Тренер "Манчестер Сити" заявил, что операция "срочная", но при этом она давно была запланирована. После работы хирурга каталонский тренер останется на несколько дней в Барселоне, где пройдет реабилитацию.
Наставник "горожан" пропустит матчи своей команды с "Шеффилд Юнайтед" в это воскресенье и с "Фулхэмом" второго сентября. Помощник Хосепа Гвардиолы Хуанма Лильо заменит наставника. Главный тренер "Сити" вернется к работе с командой накануне поединка с "Вест Хэмом" 16 сентября.
"Манчестер Сити" начал сезон с победы над "Севильей" в Суперкубке УЕФА. Затем последовало поражение от "Арсенала" в Суперкубке Англии и победы над "Бернли" (3:0) и "Ньюкаслом" (1:0) в АПЛ.
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