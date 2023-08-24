Лунин уйдет из "Реала": Анчелотти сделал выбор

Карло Анчелотти на тренерской скамейке. Фото: REUTERS/Jon Nazca

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин может сменить клуб на следующей неделе. Он проигрывает конкуренцию за место в основе "Реала" Кепе Аррисабалаге.

Наставник мадридского клуба Карло Анчелотти хочет сделать ставку на испанца, сообщает Marca.

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Перспективы Лунина

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти заявил, что место в воротах мадридской команды в матче третьего тура испанской Ла Лиги против "Сельты" займет Кепа Аррисабалага. Вратарь, которого взяли в аренду в "Челси", уже несколько недель тренируется в основном составе. По мнению Анчелотти, Кепа готов выйти в основе.

Андрей Лунин с семьей. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

У Андрея Лунина не так уж много вариантов. Он может либо довольствоваться ролью второго вратаря "Реала", либо бороться с Кепой за место в основе и терпеливо ждать свой шанс. Но украинцем интересуются несколько зарубежных клубов, и "Реал" готов его продать.

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