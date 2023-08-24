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Лунин уйдет из "Реала": Анчелотти сделал выбор

24 августа 2023 15:29
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Лунин уйдет из "Реала": Анчелотти сделал выбор
Карло Анчелотти на тренерской скамейке. Фото: REUTERS/Jon Nazca
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин может сменить клуб на следующей неделе. Он проигрывает конкуренцию за место в основе "Реала" Кепе Аррисабалаге. 

Наставник мадридского клуба Карло Анчелотти хочет сделать ставку на испанца, сообщает Marca

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Травма бельгийца Тибо Куртуа открыла Андрею Лунину путь в основу "Реала". Украинский вратарь провел несколько матчей в воротах "бланкос", но тренерский штаб команды не собирается делать его первым номером "королевского клуба". 

Перспективы Лунина 

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти заявил, что место в воротах мадридской команды в матче третьего тура испанской Ла Лиги против "Сельты" займет Кепа Аррисабалага. Вратарь, которого взяли в аренду в "Челси", уже несколько недель тренируется в основном составе. По мнению Анчелотти, Кепа готов выйти в основе. 

Андрей Лунин
Андрей Лунин с семьей. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

У Андрея Лунина не так уж много вариантов. Он может либо довольствоваться ролью второго вратаря "Реала", либо бороться с Кепой за место в основе и терпеливо ждать свой шанс. Но украинцем интересуются несколько зарубежных клубов, и "Реал" готов его продать. 

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