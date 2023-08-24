Игроком "Шахтера" заинтересовался "Галатасарай": готовится трансфер

Александр Зубков празднует гол. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Один из ведущих игроков донецкого "Шахтера" может переехать в другой чемпионат. "Галатасарай" интересуется футболистом сборной Украины.

В ближайшие дни "горняки" получат предложение о трансфере полузащитника, сообщает Hurriyet.

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Воспитанник донецкого "Шахтера" Александр Зубков имеет все шансы продолжить карьеру в чемпионате Турции. Стамбульский "Галатасарай" ищет футболиста, который может сыграть на обоих флангах атаки, а также на позиции "под нападающими". Наставник турецкой команды Окан Бурук остановился на кандидатуре футболиста сборной Украины.

Детали трансфера Зубкова

Футболист несколько лет выступал за венгерский "Ференцварош" перед тем, как вернуться в "Шахтер" в августе 2022 года. Он забивал за "горняков" мадридскому "Реалу" в Лиге чемпионов, становился чемпионом Украины. Но уже в ближайшее время 27-летний Зубков может снова покинуть "Шахтер".

Александр Зубков во время матча. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Трансферная стоимость Александра составляет пять миллионов евро. Его контракт с "Шахтером" действует до лета 2027 года. Однако "Галатасарай" готов предложить за футболиста восемь миллионов евро. Турецкий клуб настроен как можно быстрее оформить переход украинского игрока.

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