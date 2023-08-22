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Источники в "Шахтере" опровергли прогресс в переговорах по Русину

22 августа 2023 17:55
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Агабекян Карен
редактор
Источники в "Шахтере" опровергли прогресс в переговорах по Русину
Назарий Русин. Фото: "Заря"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В донецком "Шахтере" после потери травмированного Лассины Траоре могут подписать другого форварда. Но в переговорном процессе с ним все сложно.

Речь идет о лидере луганской "Зари" Назарие Русине, сообщило ТаТоТаке.

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У "Шахтера" сейчас на позиции центрфорварда могут сыграть Лассина Траоре, Даниил Сикан и Кевин Келси. Из-за травмы Траоре в команде осталось всего два форварда. Русин — это хороший вариант для команды, поскольку он подходит под схему 4-3-3 как левый фланговый нападающий, он очень вынослив и его хорошо знает главный тренер "горняков" Патрик Ван Леувен.

Помешать трансферу в первую очередь может то, что Русин — воспитанник киевского "Динамо" и с большинством игроков киевлян у него приятельские отношения. В случае перехода последующее давление на игрока со стороны болельщиков и бывших партнеров по команде будет чрезвычайно большим.

Последние обновления

Источник в донецком "Шахтере" опроверг информацию о том, что клуб близок к подписанию Русина.

В команде не опровергают переговоры с футболистом, но они не находятся на продвинутой стадии и очень мало шансов на этот трансфер.

Отметим, что Русин в летнее трансферное окно может перейти в английский "Сандерленд". Клуб уже делал несколько предложений по трансферу, но луганчане хотят больше денег и бонусов.

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