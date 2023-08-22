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Джерела в "Шахтарі" спростували прогрес у переговорах щодо Русина

22 серпня 2023 17:55
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Агабекян Карен
редактор
Джерела в "Шахтарі" спростували прогрес у переговорах щодо Русина
Назарій Русин. Фото: "Зоря"
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Агабекян Карен
редактор

У донецькому "Шахтарі" після втрати травмованого Лассіни Траоре можуть підписати іншого форварда. Але у переговорному процесі з ним все складно.

Йдеться про лідера луганської "Зорі" Назарія Русина, повідомило ТаТоТаке.

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У "Шахтаря" зараз на позиції центрфорварда можуть зіграти Лассіна Траоре, Данило Сікан та Кевін Келсі. Через травму Траоре в команді залишилося всього два форварди. Русин — це хороший варіант для команди, оскільки він підходить й під схему 4-3-3 як лівий фланговий нападник, він дуже витривалий і його добре знає головний тренер "гірників" Патрік Ван Леувен.

Перешкодити трансферу насамперед може те, що Русин — вихованець київського "Динамо" й з більшістю гравців киян має приятельські стосунки. У разі переходу тиск на гравця з боку вболівальників та колишніх партнерів по команді буде надзвичайно великим.

Останні оновлення

Джерело у донецькому "Шахтарі" спростувало інформацію про те, що клуб близький до підписання Русина.

У команді не спростовують переговори з футболістом, але вони не перебувають на просунутій стадії та дуже мало шансів на цей трансфер.

Зазначимо, що Русин у літнє трансферне вікно може перейти до англійського "Сандерленда". Клуб уже робив кілька пропозицій щодо трансферу, але луганчани хочуть більше грошей та бонусів.

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