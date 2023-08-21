"Шахтер" активно пытается купить экс-игрока "Динамо": он должен был перейти в Англию
Сага с переходом украинского нападающего Назария Русина в английский "Сандерленд" может получить неожиданное продолжение. Игроком интересуются в Украине.
Донецкий "Шахтер" заинтересован в трансфере Русина, сообщил журналист Владимир Зверов.
Дончане уже делали предложение Русину после назначения Патрика Ван Леувена, но тогда воспитанник "Динамо" отказался.
Русин может стать "предателем" для фанатов "Динамо"
По словам Зверова, "Шахтер" хочет перехватить Русина у "Сандерленда" из-за требований Ван Леувена.
Специалист хочет подписать хорошо знакомого футболиста, чтобы задействовать его в схеме 4-3-3. На позиции левого крайнего нападающего.
Также известно, что главный тренер "Шахтера" лично звонил Русину и говорил о переходе.
Источник оценивает шансы перехода в "Шахтер" большими чем в "Сандерленд". Ожидается, что вскоре переговоры могут продвинуться.
Также известно, что "Заря" хочет выручить за трансфер 3 млн евро гарантированных и бонусы. Именно такие условия ставятся перед "Сандерлендом". С "Шахтера" могут попросить больше, поскольку дончане являются конкурентом в УПЛ.
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