"Шахтер" активно пытается купить экс-игрока "Динамо": он должен был перейти в Англию

Назарій Русин. Фото: "Заря"

Сага с переходом украинского нападающего Назария Русина в английский "Сандерленд" может получить неожиданное продолжение. Игроком интересуются в Украине.

Донецкий "Шахтер" заинтересован в трансфере Русина, сообщил журналист Владимир Зверов.

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По словам Зверова, "Шахтер" хочет перехватить Русина у "Сандерленда" из-за требований Ван Леувена.

Специалист хочет подписать хорошо знакомого футболиста, чтобы задействовать его в схеме 4-3-3. На позиции левого крайнего нападающего.

Также известно, что главный тренер "Шахтера" лично звонил Русину и говорил о переходе.

Источник оценивает шансы перехода в "Шахтер" большими чем в "Сандерленд". Ожидается, что вскоре переговоры могут продвинуться.

Также известно, что "Заря" хочет выручить за трансфер 3 млн евро гарантированных и бонусы. Именно такие условия ставятся перед "Сандерлендом". С "Шахтера" могут попросить больше, поскольку дончане являются конкурентом в УПЛ.

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