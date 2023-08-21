Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow "Шахтер" активно пытается купить экс-игрока "Динамо": он должен был перейти в Англию arrow

"Шахтер" активно пытается купить экс-игрока "Динамо": он должен был перейти в Англию

21 августа 2023 14:21
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
"Шахтер" активно пытается купить экс-игрока "Динамо": он должен был перейти в Англию
Назарій Русин. Фото: "Заря"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Сага с переходом украинского нападающего Назария Русина в английский "Сандерленд" может получить неожиданное продолжение. Игроком интересуются в Украине.

Донецкий "Шахтер" заинтересован в трансфере Русина, сообщил журналист Владимир Зверов.

Читайте также:

Дончане уже делали предложение Русину после назначения Патрика Ван Леувена, но тогда воспитанник "Динамо" отказался.

Русин может стать "предателем" для фанатов "Динамо"

По словам Зверова, "Шахтер" хочет перехватить Русина у "Сандерленда" из-за требований Ван Леувена.

Специалист хочет подписать хорошо знакомого футболиста, чтобы задействовать его в схеме 4-3-3. На позиции левого крайнего нападающего.

Также известно, что главный тренер "Шахтера" лично звонил Русину и говорил о переходе.

Источник оценивает шансы перехода в "Шахтер" большими чем в "Сандерленд". Ожидается, что вскоре переговоры могут продвинуться.

Также известно, что "Заря" хочет выручить за трансфер 3 млн евро гарантированных и бонусы. Именно такие условия ставятся перед "Сандерлендом". С "Шахтера" могут попросить больше, поскольку дончане являются конкурентом в УПЛ.

Напомним, Яремчук сменит клуб: украинцем интересуются в АПЛ.

Виталий Миколенко может стать одноклубником Роналду в Саудовской Аравии.

Почеттино дал оценку Мудрику: украинца ждут перемены.

Испанская футболистка сразу после победы на чемпионате мира узнала о смерти отца. 

Появилось видео потасовки "Динамо" с "Арисом" с неожиданного ракурса.

Сергей Сидорчук объяснил причины потасовки игроков "Динамо" и "Ариса" в Лиге конференций.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

None

"Наша справа". Скандальные ДТП

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз