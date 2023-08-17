В чемпионат Англии перейдет еще один украинец: стороны договорились о сумме трансфера

Назарий Русин (по центру) присоединится в Англии к своим товарищам Забарному и Миколенко. Фото: УАФ

Если верить слухам в английской футбольной общественности, то на остров скоро переедет один из лучших игроков Украинской премьер-лиги. Правда, уйдет он в клуб Чемпионшипа.

Речь идет об форварде луганской "Зари" Назарии Русине, сообщил Footboom.

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Русин сменит "черных котов" на британских "черных котов"

Русин вскоре может перейти в английский "Сандерленд". Об этом можно с уверенностью говорить, если верить источникам на фанатских форумах клуба.

Эти источники сообщили, что "Сандерленд" и "Заря" договорились о трансфере за 2,5 млн фунтов. Правда, ничего не говорится о бонусах, которые хотела "Заря".

Отметим, что английские болельщики мало знают о Русине, поскольку сравнивают его с сербским нападающим Александром Митровичем.

Ранее в "Сандерленде" сделали Русина приоритетной целью, поскольку после неудачного старта сезона усиления состава потребовал главный тренер Тони Моубрей.

"Сандерленд" несколько раз повышал предложение за Русина. Последний раз они давали 2 млн + бонусы, а "Заря" хотела 3 млн + бонусы.

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