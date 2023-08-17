У чемпіонат Англії перейде ще один українець: сторони домовилися про суму трансферу

Назарій Русин (по центру) приєднається в Англії до своїх товаришів Забарного та Миколенка. Фото: УАФ

Якщо вірити чуткам в англійській футбольній громадськості, то на острів скоро переїде один із найкращих гравців Української прем'єр-ліги. Щоправда, піде він у клуб Чемпіоншипу.

Йдеться про форварда луганської "Зорі" Назарія Русина, повідомив Footboom.

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Раніше повідомлялося, що кілька клубів із другої за силою ліги Англії цікавляться футболістом, якого у червні викликали до розташування збірної України, але жодного разу не випустили на поле.

Русин змінить "чорних котів" на британських "чорних котів"

Русин невдовзі може перейти до англійського "Сандерленда". Про це можна впевнено говорити, якщо вірити джерелам на фанатських форумах клубу.

Ці джерела повідомили, що "Сандерленд" та "Зоря" домовилися про трансфер за 2,5 млн фунтів. Щоправда, нічого не йдеться про бонуси, які хотіла "Зоря".

Зазначимо, що англійські вболівальники мало знають про Русина, оскільки порівнюють його із сербським нападником Олександром Мітровичем.

Раніше у "Сандерленді" зробили Русина пріоритетною метою, оскільки після невдалого старту сезону посилення складу вимагав головний тренер Тоні Моубрей.

"Сандерленд" вже кілька разів підвищував пропозицію за Русина. Востаннє вони давали 2 млн + бонуси, а "Зоря" хотіла 3 млн + бонуси.

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