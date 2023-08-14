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Трансфер в Англию: стало известно, почему лидер "Зари" не сыграл с "Ворсклой"

14 августа 2023 14:09
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Агабекян Карен
редактор
Трансфер в Англию: стало известно, почему лидер "Зари" не сыграл с "Ворсклой"
Назарий Русин. Фото: "Заря"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Ранее различные источники сообщали, что основной форвард луганской "Зари" Назарий Русин вскоре может перейти в английский Чемпионшип. Интерес к игроку приписывали "Сандерленду".

Когда на матч третьего тура Украинской премьер-лиги против полтавской "Ворсклы" Русин не попал в заявку, то болельщики посчитали, что трансфер стал ближе. Однако, журналист Владимир Зверов сообщил, что футболист отсутствовал по совершенно иной причине.

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Русин интересен и другим клубам Чемпионшипа, но только "Сандерленд" сейчас самый настойчивый и повышает предложенную сумму. Сейчас "Черный коты" из Англии предлагают "Черным котам" из Украины 2 млн евро + бонусы.

У Русина проблемы со здоровьем

По информации источника, Русин травмировал приводящую мышцу бедра и поэтому не играл с "Ворсклой".

О том, когда была получена травма и о сроках восстановления футболиста не сообщается. Если Русин выбыл на долгое время, то о трансфере в Англию можно забыть.

24-летний футболист в прошлом сезоне забил 13 мячей и сделал шесть голевых передач в 30 матчах УПЛ. Авторитетный статистический портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 2 млн евро.

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