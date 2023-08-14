Трансфер до Англії: стало відомо, чому лідер "Зорі" не зіграв із "Ворсклою"
Раніше різні джерела повідомляли, що основний форвард луганської "Зорі" Назарій Русин невдовзі може перейти до англійського Чемпіоншипу. Інтерес до гравця приписували "Сандерленду".
Коли на матч третього туру Української прем'єр-ліги проти полтавської "Ворскли" Русин не потрапив у заявку, то вболівальники вважали, що трансфер став ближчим. Проте, журналіст Володимир Зверов повідомив, що футболіст був відсутній з іншої причини.
Русин цікавий й іншим клубам Чемпіоншипу, але тільки "Сандерленд" зараз найнаполегливіший і підвищує запропоновану суму. Наразі "Чорний коти" з Англії пропонують "Чорним котам" з України 2 млн євро + бонуси.
У Русина проблеми зі здоров'ям
За інформацією джерела, Русин травмував м'яз стегна й тому не грав з "Ворсклою".
При цьому, коли було отримано травму й про терміни відновлення футболіста не повідомляється. Якщо Русин вибув на довгий час, то про трансфер до Англії можна забути.
24-річний футболіст минулого сезону забив 13 м'ячів і зробив шість гольових передач у 30 матчах УПЛ. Авторитетний статистичний портал Transfermarkt оцінює трансферну вартість гравця у 2 млн євро.
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