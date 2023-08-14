Трансфер до Англії: стало відомо, чому лідер "Зорі" не зіграв із "Ворсклою"

Назарій Русин. Фото: "Зоря"

Раніше різні джерела повідомляли, що основний форвард луганської "Зорі" Назарій Русин невдовзі може перейти до англійського Чемпіоншипу. Інтерес до гравця приписували "Сандерленду".

Коли на матч третього туру Української прем'єр-ліги проти полтавської "Ворскли" Русин не потрапив у заявку, то вболівальники вважали, що трансфер став ближчим. Проте, журналіст Володимир Зверов повідомив, що футболіст був відсутній з іншої причини.

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У Русина проблеми зі здоров'ям

За інформацією джерела, Русин травмував м'яз стегна й тому не грав з "Ворсклою".

При цьому, коли було отримано травму й про терміни відновлення футболіста не повідомляється. Якщо Русин вибув на довгий час, то про трансфер до Англії можна забути.

24-річний футболіст минулого сезону забив 13 м'ячів і зробив шість гольових передач у 30 матчах УПЛ. Авторитетний статистичний портал Transfermarkt оцінює трансферну вартість гравця у 2 млн євро.

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