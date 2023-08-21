"Шахтар" активно намагається купити ексгравця "Динамо": він мав перейти до Англії
Сага з переходом українського нападника Назарія Русина до англійського "Сандерленду" може отримати несподіване продовження. Гравцем цікавляться в Україні.
Донецький "Шахтар" зацікавлений у трансфері Русина, повідомив журналіст Володимир Звєров.
Донеччани вже пропонували Русину контракт після призначення Патріка Ван Леувена, але тоді вихованець "Динамо" відмовився.
Русин може стати "зрадником" для фанів "Динамо"
За словами Звєрова, "Шахтар" хоче перехопити Русина у "Сандерленда" через вимоги Ван Леувена.
Фахівець хоче підписати добре знайомого футболіста, щоб залучити його у схемі 4-3-3. На позиції лівого крайнього нападника.
Також відомо, що головний тренер "Шахтаря" особисто дзвонив Русину та говорив про перехід.
Джерело оцінює шанси переходу в "Шахтар" більшими, ніж у "Сандерленд". Очікується, що невдовзі переговори можуть просунутися.
Також відомо, що "Зоря" хоче виручити за трансфер 3 млн євро гарантованих та бонуси. Саме такі умови ставляться перед Сандерлендом. З "Шахтаря" можуть попросити більше, оскільки донеччани є конкурентом в УПЛ.
Нагадаємо, Яремчук змінить клуб: українцем цікавляться в АПЛ.
Віталій Миколенко може стати одноклубником Роналду у Саудівській Аравії.
Почеттіно дав оцінку Мудрику: на українця чекають зміни.
Іспанська футболістка одразу після перемоги на чемпіонаті світу дізналася про смерть батька.
З'явилося відео бійки "Динамо" з "Арісом" з несподіваного ракурсу.
Сергій Сидорчук пояснив причини сутички гравців "Динамо" та "Аріса" в Лізі конференцій.