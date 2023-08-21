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"Шахтар" активно намагається купити ексгравця "Динамо": він мав перейти до Англії

21 серпня 2023 14:21
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Агабекян Карен
редактор
"Шахтар" активно намагається купити ексгравця "Динамо": він мав перейти до Англії
Назарій Русин. Фото: "Зоря"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Сага з переходом українського нападника Назарія Русина до англійського "Сандерленду" може отримати несподіване продовження. Гравцем цікавляться в Україні.

Донецький "Шахтар" зацікавлений у трансфері Русина, повідомив журналіст Володимир Звєров.

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За словами Звєрова, "Шахтар" хоче перехопити Русина у "Сандерленда" через вимоги Ван Леувена.

Фахівець хоче підписати добре знайомого футболіста, щоб залучити його у схемі 4-3-3. На позиції лівого крайнього нападника.

Також відомо, що головний тренер "Шахтаря" особисто дзвонив Русину та говорив про перехід.

Джерело оцінює шанси переходу в "Шахтар" більшими, ніж у "Сандерленд". Очікується, що невдовзі переговори можуть просунутися.

Також відомо, що "Зоря" хоче виручити за трансфер 3 млн євро гарантованих та бонуси. Саме такі умови ставляться перед Сандерлендом. З "Шахтаря" можуть попросити більше, оскільки донеччани є конкурентом в УПЛ.

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