Гравцем "Шахтаря" зацікавився "Галатасарай": готується трансфер

Олександр Зубков святкує гол. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Один із провідних гравців донецького "Шахтаря" може переїхати до іншого чемпіонату. "Галатасарай" цікавиться футболістом збірної України.

Найближчими днями "гірники" отримають пропозицію про трансфер півзахисника, повідомляє Hurriyet.

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Вихованець донецького "Шахтаря" Олександр Зубков має всі шанси продовжити кар'єру у чемпіонаті Туреччини. Стамбульський "Галатасарай" шукає футболіста, який може зіграти на обох флангах атаки, а також позиції "під нападаючими". Наставник турецької команди Окан Бурук зупинився на кандидатурі футболіста збірної України.

Деталі трансферу Зубкова

Футболіст кілька років виступав за угорський "Ференцварош" перед тим, як повернутися до "Шахтаря" у серпні 2022 року. Він забивав за "гірників" мадридському "Реалу" у Лізі чемпіонів, ставав чемпіоном України. Але вже найближчим часом 27-річний Зубков може знову покинути "Шахтар".

Олександр Зубков під час матчу. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Трансферна вартість Олександра складає 5 мільйонів євро. Його контракт із "Шахтарем" діє до літа 2027 року. Проте "Галатасарай" готовий запропонувати за футболіста вісім мільйонів євро. Турецький клуб налаштований якнайшвидше оформити перехід українського гравця.

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