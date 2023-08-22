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"Азов" звернувся до київського "Динамо" через скандальний матч з "Арісом"

22 серпня 2023 18:30
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Агабекян Карен
редактор
"Азов" звернувся до київського "Динамо" через скандальний матч з "Арісом"
Бущан пішов до фанатів "Аріса". Фото: "Динамо"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На матчі відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги конференції сталася перепалка між гравцями "Динамо" та фанатами грецького "Аріса". Спровокував їх банер з першої гри, на якому фанати з Салоніків назвали військових "Азова" "нацистами".

На інцидент на своїй сторінці в соціальній мережі Телеграм відреагувала бригада спеціального призначення Національної гвардії "Азов".

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За підсумками двох матчів команди зіграли з рахунком 2:2, а в серії післяматчевих пенальті перемогли кияни 6:5.

Вчинок динамівців не залишився не поміченим

Бригада "Азов" подякувала київському "Динамо" за підтримку й відзначили перемогу  над "Арісом", яка стала відповіддю на безпідставні звинувачення грецьких вболівальників.

"Дякуємо гравцям та всій команді київського "Динамо" за підтримку бригади спеціального призначення НГУ "Азов".

Ваша перемога над "Арісом" стала гідною відповіддю на безпідставні звинувачення та провокації з боку деяких грецьких вболівальників.

Бажаємо столичному клубу не зупинятись на досягнутому та в новому сезоні продовжувати гідно представляти Україну на міжнародній арені!", — йдеться в повідомленні "Азова".

Після матчу капітан київського "Динамо" Сергій Сидорчук розповів, що вони не могли вчинити інакше, коли говорять неправду щодо українських героїв.

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