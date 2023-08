"Азов" звернувся до київського "Динамо" через скандальний матч з "Арісом"

Бущан пішов до фанатів "Аріса". Фото: "Динамо"

На матчі відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги конференції сталася перепалка між гравцями "Динамо" та фанатами грецького "Аріса". Спровокував їх банер з першої гри, на якому фанати з Салоніків назвали військових "Азова" "нацистами".

На інцидент на своїй сторінці в соціальній мережі Телеграм відреагувала бригада спеціального призначення Національної гвардії "Азов".

За підсумками двох матчів команди зіграли з рахунком 2:2, а в серії післяматчевих пенальті перемогли кияни 6:5.

Dynamo Kiev ran the length of the pitch to taunt the Aris fans after winning the tie on penalties in the second leg.pic.twitter.com/4ndxipNXlw