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"Азов" обратился к киевскому "Динамо" из-за скандального матча с "Арисом"

22 августа 2023 18:30
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
"Азов" обратился к киевскому "Динамо" из-за скандального матча с "Арисом"
Бущан пошел к фанатам "Ариса". Фото: "Динамо"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференции произошла перепалка между игроками "Динамо" и фанатами греческого "Ариса". Спровоцировал их баннер первой игры, на котором фанаты из Салоников назвали военных "Азова" "нацистами".

На инцидент на своей странице в социальной сети "Телеграмм" отреагировала бригада специального назначения Национальной гвардии "Азов".

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По итогам двух матчей команды сыграли со счетом 2:2, а в серии послематчевых пенальти победили киевляне 6:5.

Поступок динамовцев не остался незамеченным

Бригада "Азов" поблагодарила киевское "Динамо" за поддержку и отметила победу над "Арисом", которая стала ответом на безосновательные обвинения греческих болельщиков.

"Спасибо игрокам и всей команде киевского "Динамо" за поддержку бригады специального назначения НГУ "Азов".

Ваша победа над "Арисом" стала достойным ответом на безосновательные обвинения и провокации со стороны некоторых греческих болельщиков.

Желаем столичному клубу не останавливаться на достигнутом и в новом сезоне продолжать достойно представлять Украину на международной арене!", — говорится в сообщении "Азова".

После матча капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук рассказал, что они не могли поступить иначе, когда говорят неправду об украинских героях.

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