"Азов" обратился к киевскому "Динамо" из-за скандального матча с "Арисом"

Бущан пошел к фанатам "Ариса". Фото: "Динамо"

На ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференции произошла перепалка между игроками "Динамо" и фанатами греческого "Ариса". Спровоцировал их баннер первой игры, на котором фанаты из Салоников назвали военных "Азова" "нацистами".

На инцидент на своей странице в социальной сети "Телеграмм" отреагировала бригада специального назначения Национальной гвардии "Азов".

По итогам двух матчей команды сыграли со счетом 2:2, а в серии послематчевых пенальти победили киевляне 6:5.

Dynamo Kiev ran length of pitch to taunt aris fans after winning the tie on penalties in the second leg. pic.twitter.com/4ndxipNXlw