Лунін піде з "Реалу": Анчелотті зробив вибір

Карло Анчелотті на тренерській лаві. Фото: REUTERS/Jon Nazca

Голкіпер збірної України Андрій Лунін може змінити клуб наступного тижня. Він програє конкуренцію за місце в основі "Реала" новачку команди.

Наставник мадридського клубу Карло Анчелотті хоче зробити ставку на іспанця, повідомляє Marca.

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Травма бельгійця Тібо Куртуа відкрила Андрію Луніну шлях в основу "Реала". Український воротар провів кілька матчів у воротах "бланкос", але тренерський штаб команди не має наміру робити його першим номером "королівського клубу".

Перспективи Луніна

Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті заявив, що місце у воротах мадридської команди у матчі третього туру іспанської Ла Ліги проти "Сельти" займе Кепа Аррісабалага. Воротар, якого взяли в оренду в "Челсі", вже кілька тижнів тренується в основному складі. На думку Анчелотті, Кепа готовий вийти за основу.

Андрій Лунін із сім'єю. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

У Андрія Луніна не так багато варіантів. Він може або задовольнятися роллю другого воротаря "Реала", або боротися з Кепою за місце в основі та терпляче чекати на свій шанс. Але українцем цікавляться кілька закордонних клубів, і "Реал" готовий його продати.

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