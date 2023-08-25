Відомого футболіста звинувачують у зґвалтуванні
Футболіста "Дженоа" Альберта Гудмундсона звинуватили в сексуальному насильстві, а збірна Ісландії вже виключила його зі складу. Гравець відкинув усі звинувачення.
Про це повідомляє ісландське видання Mannlif, передають Новини.LIVE.
Невідома дівчина звинуватила нападника "Дженоа" Альберта Гудмундссона у сексуальному насильстві, здійсненому над нею цього літа.
Гравця, який виступає в Серії А та брав участь у Мундіалі 2018, звинуватили в сексуальних домаганнях, хоча чи було це саме зґвалтування, ЗМІ не повідомляють.
🇮🇸 El delantero del Genoa Albert Gudmundsson ha sido suspendido cautelarmente por la selección de Islandia. El motivo radica en una denuncia por delitos de agresión sexual.— Soy Calcio (@SoyCalcio_) August 24, 2023
El futbolista ha negado esas acusaciones ante la directiva del Genoa.
[DV] pic.twitter.com/EbrdxUJYsh
Президент KSI (ісландської федерації футболу) Ванда Сігургейрсдоттір підтвердила проблеми 26-річного футболіста. Сам Гудмундссон, зразковий сім'янин та батько двох дочок, відкидає всі звинувачення на свою адресу. У минулому футболіст виступав лише у Нідерландах — у складі ПСВ, а також АЗ.
На час розслідування збірна Ісландії усунула його від участі у матчах.
Вже не перший скандал
Минулого року Альберт вже був у центрі уваги журналістів, коли Арнар Тор Відарссон, тодішній тренер збірної, не запросив його до національної збірної, про що тренер сказав на пресконференції у вересні.
"Я був дуже здивований і розчарований менталітетом Альберта", — сказав тоді тренер.
Альберт більше не грав за національну збірну, поки Арнар був тренером національної збірної, але Альберт зіграв 35 національних матчів за Ісландію.
Andiamoci cauti: Albert Gudmundsson è stato sospeso in via cautelare dalla Nazionale islandese in seguito a una denuncia per violenze sessuali, per un fatto avvenuto mesi fa.— Cronache di spogliatoio (@CronacheTweet) August 23, 2023
Il provvedimento della Federcalcio islandese è standard e prevede la sospensione per qualsiasi membro… pic.twitter.com/Kh5v55rEss
У січні 2022 року Альберт був придбаний італійською командою "Дженоа", де він грає досі та привернув увагу "Мілана", який розглядав можливість придбати його цього літа.
Кажуть, що "Дженоа" твердо підтримує Альберта, і розслідування не вплине на час його гри в команді. Однак правила KSÍ чіткі, і Альберт не буде викликатися до національної збірної, поки триває розслідування.
Нагадаємо, Лунін піде з "Реала": Анчелотті зробив вибір.
"Азов" звернувся до київського "Динамо" через скандальний матч з "Арісом".
Мбаппе здивував "ПСЖ" несподіваним рішенням: де хоче грати форвард.
Циганков може піти з "Жирони": готується гучний трансфер.
Салах піде з "Ліверпуля": це буде рекордний трансфер.
"Манчестер Сіті" заплатить великі гроші за гравця: Гвардіола наполягає на трансфері.