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Відомого футболіста звинувачують у зґвалтуванні

25 серпня 2023 09:00
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Відомого футболіста звинувачують у зґвалтуванні
На час розслідування Гудмундссон не гратиме за збірну Ісландії. Фото: Mannlif
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Футболіста "Дженоа" Альберта Гудмундсона звинуватили в сексуальному насильстві, а збірна Ісландії вже виключила його зі складу. Гравець відкинув усі звинувачення. 

Про це повідомляє ісландське видання Mannlif, передають Новини.LIVE.

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Невідома дівчина звинуватила нападника "Дженоа" Альберта Гудмундссона у сексуальному насильстві, здійсненому над нею цього літа. 

Гравця, який виступає в Серії А та брав участь у Мундіалі 2018, звинуватили в сексуальних домаганнях, хоча чи було це саме зґвалтування, ЗМІ не повідомляють.

Президент KSI (ісландської федерації футболу) Ванда Сігургейрсдоттір підтвердила проблеми 26-річного футболіста. Сам Гудмундссон, зразковий сім'янин та батько двох дочок, відкидає всі звинувачення на свою адресу. У минулому футболіст виступав лише у Нідерландах — у складі ПСВ, а також АЗ.

На час розслідування збірна Ісландії усунула його від участі у матчах.

Вже не перший скандал

Минулого року Альберт вже був у центрі уваги журналістів, коли Арнар Тор Відарссон, тодішній тренер збірної, не запросив його до національної збірної, про що тренер сказав на пресконференції у вересні.

"Я був дуже здивований і розчарований менталітетом Альберта", — сказав тоді тренер.

Альберт більше не грав за національну збірну, поки Арнар був тренером національної збірної, але Альберт зіграв 35 національних матчів за Ісландію.

У січні 2022 року Альберт був придбаний італійською командою "Дженоа", де він грає досі та привернув увагу "Мілана", який розглядав можливість придбати його цього літа. 

Кажуть, що "Дженоа" твердо підтримує Альберта, і розслідування не вплине на час його гри в команді. Однак правила KSÍ чіткі, і Альберт не буде викликатися до національної збірної, поки триває розслідування.

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