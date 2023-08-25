Відомого футболіста звинувачують у зґвалтуванні

На час розслідування Гудмундссон не гратиме за збірну Ісландії. Фото: Mannlif

Футболіста "Дженоа" Альберта Гудмундсона звинуватили в сексуальному насильстві, а збірна Ісландії вже виключила його зі складу. Гравець відкинув усі звинувачення.

Про це повідомляє ісландське видання Mannlif, передають Новини.LIVE.

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Невідома дівчина звинуватила нападника "Дженоа" Альберта Гудмундссона у сексуальному насильстві, здійсненому над нею цього літа.

Гравця, який виступає в Серії А та брав участь у Мундіалі 2018, звинуватили в сексуальних домаганнях, хоча чи було це саме зґвалтування, ЗМІ не повідомляють.

🇮🇸 El delantero del Genoa Albert Gudmundsson ha sido suspendido cautelarmente por la selección de Islandia. El motivo radica en una denuncia por delitos de agresión sexual.



El futbolista ha negado esas acusaciones ante la directiva del Genoa.



[DV] pic.twitter.com/EbrdxUJYsh — Soy Calcio (@SoyCalcio_) August 24, 2023

Президент KSI (ісландської федерації футболу) Ванда Сігургейрсдоттір підтвердила проблеми 26-річного футболіста. Сам Гудмундссон, зразковий сім'янин та батько двох дочок, відкидає всі звинувачення на свою адресу. У минулому футболіст виступав лише у Нідерландах — у складі ПСВ, а також АЗ.

На час розслідування збірна Ісландії усунула його від участі у матчах.

Вже не перший скандал

Минулого року Альберт вже був у центрі уваги журналістів, коли Арнар Тор Відарссон, тодішній тренер збірної, не запросив його до національної збірної, про що тренер сказав на пресконференції у вересні.

"Я був дуже здивований і розчарований менталітетом Альберта", — сказав тоді тренер.

Альберт більше не грав за національну збірну, поки Арнар був тренером національної збірної, але Альберт зіграв 35 національних матчів за Ісландію.

Andiamoci cauti: Albert Gudmundsson è stato sospeso in via cautelare dalla Nazionale islandese in seguito a una denuncia per violenze sessuali, per un fatto avvenuto mesi fa.



Il provvedimento della Federcalcio islandese è standard e prevede la sospensione per qualsiasi membro… pic.twitter.com/Kh5v55rEss — Cronache di spogliatoio (@CronacheTweet) August 23, 2023

У січні 2022 року Альберт був придбаний італійською командою "Дженоа", де він грає досі та привернув увагу "Мілана", який розглядав можливість придбати його цього літа.

Кажуть, що "Дженоа" твердо підтримує Альберта, і розслідування не вплине на час його гри в команді. Однак правила KSÍ чіткі, і Альберт не буде викликатися до національної збірної, поки триває розслідування.

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