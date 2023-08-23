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У Мудрика возникли проблемы в "Челси": что известно

23 августа 2023 14:51
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
У Мудрика возникли проблемы в "Челси": что известно
Михаил Мудрик во время матча Game4Ukraine. Фото: Reuters/Peter Cziborra
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Ближайший поединок с участием "Челси" могут по разным причинам пропустить сразу несколько футболистов "синих". Среди них оказался и украинский вингер команды Михаил Мудрик

Молодой футболист был вынужден пропустить тренировку "Челси", сообщает Sky Sports

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Тренерский штаб "Челси" во главе с Маурисио Почеттино не досчитался нескольких игроков накануне очередного поединка команды в английской Премьер-лиге. "Синие" могут выйти на игру против "Лутона" не в оптимальном составе. 

Отсутствие Мудрика 

На традиционной тренировке "Челси" не было нескольких молодых футболистов команды. Речь идет о новичке Ромео Лавиа, а также о Михаиле Мудрике. В клубе официально не прокомментировали причину отсутствия футболистов. 

Украинский вингер "Челси" не жаловался на травмы или другие проблемы со здоровьем. Однако он подвергся резкой критике со стороны болельщиков после недавнего поражения от "Вест Хэма" (1:3). В том матче Мудрик отыграл второй тайм. 

Михаил Мудрик
Мудрик в игре с "Боруссией". Фото: Reuters/Jon Durr

Уже в пятницу, 25 августа, "Челси" примет дома новичка английской Премьер-лиги "Лутон". На следующую среду у "синих" запланирован матч против "Уимблдона" в Кубке Лиги, а второго сентября на "Стэмфорд Бридж" пройдет поединок против "Ноттингем Форест". 

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