У Мудрика виникли проблеми у "Челсі": що відомо

Михайло Мудрик під час матчу Game4Ukraine. Фото: Reuters/Peter Cziborra

Найближчий поєдинок за участю "Челсі" можуть із різних причин пропустити одразу кілька футболістів "синіх". Серед них виявився й український вінгер команди Михайло Мудрик.

Молодий футболіст був змушений пропустити тренування "Челсі", повідомляє Sky Sports.

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Відсутність Мудрика

На традиційному тренуванні "Челсі" не було кількох молодих футболістів команди. Йдеться про новачка Ромео Лавіа, а також про Михайла Мудрика. У клубі офіційно не прокоментували причини відсутності футболістів.

Український вінгер "Челсі" не скаржився на травми чи інші проблеми зі здоров'ям. Однак він зазнав різкої критики з боку вболівальників після нещодавньої поразки від "Вест Гема" (1:3). У тому матчі Мудрик відіграв другий тайм.

Мудрик у грі з "Боруссією". Фото: Reuters/Jon Durr

Вже у п'ятницю, 25 серпня, "Челсі" прийме вдома новачка англійської Прем'єр-ліги "Лутон". Наступної середи у "синіх" заплановано матч проти "Вімблдону" у Кубку Ліги, а другого вересня на "Стемфорд Брідж" пройде поєдинок проти "Ноттінгем Форест".

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