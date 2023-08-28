"Динамо" знайшло заміну Забарному: готується топтрансфер
Керівництво "Динамо" активно шукає футболіста на позицію центрального захисника. У київському клубі розглядають кандидатури молодих гравців із-за кордону.
"Біло-сині" активно цікавляться основним захисником молодіжної збірної Хорватії, повідомляє "ТаТоТаке".
У київському "Динамо" прагнуть встигнути доукомплектувати склад перед закриттям літнього трансферного вікна. У клубі шукають нового центрального захисника, який допоможе зробити цю лінію команди надійнішою. Столичний клуб зупинився на кандидатурі перспективного хорвата.
Ким цікавиться "Динамо"?
Новим футболістом київського клубу може стати Крашимір Кризманич. Вихованець "Гориці" вважається талановитим гравцем, який здатний досягти великих успіхів у кар'єрі. 23-річний футболіст хоче піти з "Гориці", щоб отримати можливість виступати на вищому рівні та брати участь у єврокубках.
Контракт Кризманича із "Горицею" діє до літа 2025 року. Його орієнтовна трансферна вартість становить майже два мільйони євро. Однак "Динамо" намагається збити ціну або домовитися з хорватським клубом про виплати протягом кількох років.
Найближчого четверга "Динамо" проведе матч-відповідь кваліфікаційного раунду в Лізі Конференцій проти "Бешикташа". Поразка та навіть нічия у Туреччині залишить українську команду за бортом єврокубків.
Нагадаємо, Луческу можуть звільнити з "Динамо" через гучний скандал.
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