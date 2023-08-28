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"Динамо" знайшло заміну Забарному: готується топтрансфер

28 серпня 2023 08:39
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"Динамо" знайшло заміну Забарному: готується топтрансфер
Мірча Луческу проводить тренування. Фото: пресслужба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво "Динамо" активно шукає футболіста на позицію центрального захисника. У київському клубі розглядають кандидатури молодих гравців із-за кордону.

"Біло-сині" активно цікавляться основним захисником молодіжної збірної Хорватії, повідомляє "ТаТоТаке".

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У київському "Динамо" прагнуть встигнути доукомплектувати склад перед закриттям літнього трансферного вікна. У клубі шукають нового центрального захисника, який допоможе зробити цю лінію команди надійнішою. Столичний клуб зупинився на кандидатурі перспективного хорвата.

Крашимір Кризмунич
Крашимір Кризманич у матчі проти збірної Іспанії. Фото: Google

Ким цікавиться "Динамо"?

Новим футболістом київського клубу може стати Крашимір Кризманич. Вихованець "Гориці" вважається талановитим гравцем, який здатний досягти великих успіхів у кар'єрі. 23-річний футболіст хоче піти з "Гориці", щоб отримати можливість виступати на вищому рівні та брати участь у єврокубках.

Контракт Кризманича із "Горицею" діє до літа 2025 року. Його орієнтовна трансферна вартість становить майже два мільйони євро. Однак "Динамо" намагається збити ціну або домовитися з хорватським клубом про виплати протягом кількох років.

Найближчого четверга "Динамо" проведе матч-відповідь кваліфікаційного раунду в Лізі Конференцій проти "Бешикташа". Поразка та навіть нічия у Туреччині залишить українську команду за бортом єврокубків.

Нагадаємо, Луческу можуть звільнити з "Динамо" через гучний скандал.

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