Луческу можуть звільнити з "Динамо" через гучний скандал
Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу опинився в епіцентрі скандалу, який сам і спровокував. Наставника звинувачують у расизмі.
Інцидент стався після матчу Ліги Конференцій із "Бешикташем", повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Milliyet.
У першому поєдинку кваліфікаційного раунду Ліги Конференцій "Динамо" програло у Бухаресті "Бешикташу" (2:3). Гості забили вирішальний гол у компенсований час, і це засмутило як футболістів, так і тренерський штаб київської команди.
Що сказав Луческу?
На післяматчевій пресконференції "біло-синіх" стався скандал, через який наставник киян може позбутися посади. Румунський фахівець дозволив собі висловлювання на адресу суперника, яке здивувало представників турецького клубу.
"Ми грали не проти "Бешикташа", а збірної Африки — гамбійців, конголезців, ганців, ангольців", — заявив Мірча Луческу.
Тренера "Динамо" звинуватили у расизмі. Гравець "Бешикташа" Артур Масуаку навіть відреагував на це на своїй сторінці у соціальній мережі. "Хтось збирається перевірити цей вислів?" — написав Масуаку.
Du coup ça passe aussi cette déclaration y'a pas de souci? 🤷🏿♂️ https://t.co/Wyr7gUy0NL- Arthur Masuaku (@ArthurMasuaku) August 25, 2023
Згідно з чутками, наставнику "Динамо" загрожує відставка у випадку, якщо кияни не проб'ються до групової стадії Ліги Конференцій. Українська команда спробує зробити це найближчого четверга у Стамбулі на полі суперника.
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