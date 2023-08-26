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Бех-Романчук виграла срібло чемпіонату світу: відео неймовірного стрибка українки

26 серпня 2023 10:16
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Агабекян Карен
редактор
Бех-Романчук виграла срібло чемпіонату світу: відео неймовірного стрибка українки
Марина Бех-Романчук. Фото: НОК України
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Будапешті (Угорщина) проходить чемпіонат світу з легкої атлетики, в рамках якого виступає збірна України. 25 серпня синьо-жовта команда здобула першу нагороду.

У потрійному стрибку срібло виграла Марина Бех-Романчук, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Цікаво, що потрійний стрибок для Бех-Романчук не є рідною дисципліною. Українка виступала у стрибках в довжину, після чого перейшла ще й на новий вид.

Перше в кар’єрі срібло ЧС в потрійному стрибку

Змагання на секторі потрійного стрибка вийшли напрочуд драматичними для українки, оскільки вона з першої спроби встановила свій рекорд сезону — 15 метрів. Цей результат тримав її в лідерах до фінальної спроби венесуелки Юлімари Рохас, яка стрибнула на 15,08.

Можливо, розпач й був у Бех-Романчук, але їй все ж вдалося виграти срібло у протистоянні з легендарною Рохас та лідеркою "Діамантової ліги" Торі Франклін. По заду залишилась навіть третій номер світового рейтингу Шаніка Рікеттс.

ЧС-2023. Потрійний стрибок. Жінки. Фінал.

  1. Юлімар Рохас (Венесуела) 15.08 м
  2. Марина Бех-Романчук (Україна) 15.00 м
  3. Леяніс Перес Ернандес (Куба) 14.96 м

Зазначимо, що в рідних стрибках в довжину на чемпіонаті світу Бех-Романчук провалилася у кваліфікації, коли зробила три заступи.

У потрійному стрибку на чемпіонаті світу-2022 українка стала лише 10-ю.

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