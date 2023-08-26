Бех-Романчук выиграла серебро чемпионата мира: видео невероятного прыжка украинки
В Будапеште (Венгрия) проходит чемпионат мира по лёгкой атлетике, в рамках которого выступает сборная Украины. 25 августа сине-желтая команда выиграла первую награду.
В тройном прыжке серебро выиграла Марина Бех-Романчук, сообщает портал Новини.LIVE.
Интересно, что тройной прыжок для Бех-Романчук не является родной дисциплиной. Украинка выступала в прыжках в длину, после чего перешла еще и на новый вид.
Первое в карьере серебро ЧМ в тройном прыжке
Соревнования на секторе тройного прыжка получились удивительно драматическими для украинки, поскольку она с первой попытки установила свой рекорд сезона — 15 метров. Этот результат держал ее в лидерах до финальной попытки венесуэлки Юлимары Рохас, прыгнувшей на 15,08.
Возможно, отчаяние и было у Бех-Романчук, но ей все же удалось выиграть серебро в противостоянии с легендарной Рохас и лидером "Бриллиантовой лиги" Тори Франклин. По заду осталась даже третий номер мирового рейтинга Шаника Рикеттс.
ЧМ-2023. Тройной прыжок. Женщины. Финал.
- Юлимар Рохас (Венесуэла) 15.08 м
- Марина Бех-Романчук (Украина) 15.00 м
- Леянис Перес Эрнандес (Куба) 14.96 м
Отметим, что в родных прыжках в длину на чемпионате мира Бех-Романчук провалилась в квалификации, когда совершила три заступа.
В тройном прыжке на чемпионате мира-2022 украинка стала лишь 10-й.
Напомним, Мудрик и Лукаку покинут "Челси": игроков ждут в Италии.
Бой Усик — Дюбуа: где и когда смотреть онлайн в Украине.
Лунин уйдет из "Реала": Анчелотти сделал выбор.
Игроком "Шахтера" заинтересовался "Галатасарай": готовится трансфер.
Цыганков может уйти с "Жироны": готовится громкий трансфер.