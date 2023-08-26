Бех-Романчук выиграла серебро чемпионата мира: видео невероятного прыжка украинки

Марина Бех-Романчук. Фото: НОК Украины

В Будапеште (Венгрия) проходит чемпионат мира по лёгкой атлетике, в рамках которого выступает сборная Украины. 25 августа сине-желтая команда выиграла первую награду.

В тройном прыжке серебро выиграла Марина Бех-Романчук, сообщает портал Новини.LIVE.

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Интересно, что тройной прыжок для Бех-Романчук не является родной дисциплиной. Украинка выступала в прыжках в длину, после чего перешла еще и на новый вид.

Первое в карьере серебро ЧМ в тройном прыжке

Соревнования на секторе тройного прыжка получились удивительно драматическими для украинки, поскольку она с первой попытки установила свой рекорд сезона — 15 метров. Этот результат держал ее в лидерах до финальной попытки венесуэлки Юлимары Рохас, прыгнувшей на 15,08.

Возможно, отчаяние и было у Бех-Романчук, но ей все же удалось выиграть серебро в противостоянии с легендарной Рохас и лидером "Бриллиантовой лиги" Тори Франклин. По заду осталась даже третий номер мирового рейтинга Шаника Рикеттс.

ЧМ-2023. Тройной прыжок. Женщины. Финал.

Юлимар Рохас (Венесуэла) 15.08 м Марина Бех-Романчук (Украина) 15.00 м Леянис Перес Эрнандес (Куба) 14.96 м

Отметим, что в родных прыжках в длину на чемпионате мира Бех-Романчук провалилась в квалификации, когда совершила три заступа.

В тройном прыжке на чемпионате мира-2022 украинка стала лишь 10-й.

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