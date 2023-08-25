Бой Усик — Дюбуа: где и когда смотреть онлайн в Украине

Александр Усик готовится к поединку. Фото: instagram.com/usykaa/

Украинский боксер Александр Усик проведет поединок против британского соперника Даниэля Дюбуа за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBA. Бой пройдет в ночь с субботы на воскресенье.

Болельщики смогут в прямом эфире стать свидетелями этого противостояния, сообщает портал Новини.LIVE.

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Всемирная боксерская ассоциация (WBA) сделал обязательным защиту титула, которым владеет Александр Усик. Украинцу придется сразиться с Даниэлем Дюбуа для того, чтобы сохранить у себя чемпионский пояс в супертяжелом весе.

Где и когда смотреть бой Усика и Дюбуа?

Поединок за чемпионский пояс по версии WBA между Александром Усиком (20-0, 13 КО) и Даниэлем Дюбуа (19-1, 18 КО) пройдет в Польше в субботу, 26 августа. Начало вечера бокса запланировано на 23:00 по киевскому времени.

Просмотр боя доступен по системе Pay-per-view. В Украине поединок Усика и Дюбуа можно будет посмотреть на медиасервисе Megogo при условии наличия подписки.

Даниэль Дюбуа во время тренировки. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Также прямую текстовую трансляцию боя Усик — Дюбуа проведет портал Новини.LIVE. Присоединяйтесь, будет интересно!

Это будет первый бой Александра Усика после реванша с Энтони Джошуа, который состоялся практически год назад. Украинец намного старше Дюбуа, но именно Александр является фаворитом противостояния.

Статистика Усика и Дюбуа. Скриншот The Sun

Перед боем Усика и Дюбуа состоятся и другие поединки с участием украинских боксеров.

Денис Беринчик (17-0, 9 KO) — Энтони Игит (26-3-1, 10 KO): бой за титул чемпиона по версии WBO International в легком весе.

Дмитрий Митрофанов (13-0-1, 6 KO) — Хамза Шираз (17-0, 13 KO).

Ярослав Харцыз (2-0, 2 KO) — Конрад Чайковски (2-0-1, 1 КО).

Даниэль Лапин (7-0, 1 KO) — Аро Шварц (20-6-1, 13 КО).

Василий Чеботарь (13-0, 5 КО) — Джоэль Хулио (39-17, 33 КО)

Александр Соломенников (12-0, 7 KO) — Петр Гудел (10-10-1, 1 КО).

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