Бій Усик — Дюбуа: де і коли дивитись онлайн в Україні

Олександр Усик готується до поєдинку. Фото: instagram.com/usykaa/

Український боксер Олександр Усик проведе поєдинок проти британського суперника Даніеля Дюбуа за титул чемпіона світу у надважкій вазі за версією WBA. Бій відбудеться в ніч із суботи на неділю.

Уболівальники зможуть у прямому ефірі стати свідками цього протистояння, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Всесвітня боксерська асоціація (WBA) зробила обов'язковим захист титулу, яким володіє Олександр Усик. Українцю доведеться битися з Даніелем Дюбуа для того, щоб зберегти у себе чемпіонський пояс у надважкій вазі.

Де і коли дивитися бій Усика та Дюбуа?

Поєдинок за чемпіонський пояс за версією WBA між Олександром Усиком (20-0, 13 КО) та Даніелем Дюбуа (19-1, 18 КО) пройде в Польщі у суботу, 26 серпня. Початок вечора боксу заплановано на 23:00 за київським часом.

Перегляд бою доступний за системою Pay-per-view. В Україні поєдинок Усика та Дюбуа можна буде переглянути на медіасервісі Megogo за умови наявності підписки.

Даніель Дюбуа під час тренування. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Також пряму текстову трансляцію бою Усик — Дюбуа проведе портал Новини.LIVE. Приєднуйтесь, буде цікаво!

Це буде перший бій Олександра Усика після реваншу з Ентоні Джошуа, який відбувся майже рік тому. Українець набагато старший за Дюбуа, але саме Олександр є фаворитом протистояння.

Статистика Усика і Дюбуа. Скриншот The Sun

Перед боєм Усика та Дюбуа відбудуться й інші поєдинки за участю українських боксерів.

Денис Берінчик (17-0, 9 KO) — Ентоні Ігіт (26-3-1, 10 KO): бій за титул чемпіона за версією WBO International у легкій вазі.

Дмитро Митрофанов (13-0-1, 6 KO) — Хамза Шираз (17-0, 13 KO).

Ярослав Харциз (2-0, 2 KO) — Конрад Чайковський (2-0-1, 1 КО).

Даніель Лапін (7-0, 1 KO) — Аро Шварц (20-6-1, 13 КО).

Василь Чоботар (13-0, 5 КО) — Джоель Хуліо (39-17, 33 КО)

Олександр Соломенніков (12-0, 7 KO) — Петро Гудел (10-10-1, 1 КО).

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