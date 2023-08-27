Бій Усик — Дюбуа: пряма текстова трансляція (онлайн)

Усик та Дюбуа на "битві поглядів". Фото: REUTERS

У ніч із суботи на неділю у польському місті Вроцлав проходить "Вечір боксу". Головною подією цього спортивного свята є бій Олександра Усика з Даніелем Дюбуа.

На кону опинився титул чемпіона світу у надважкій вазі за версією Всесвітньої боксерської асоціації (WBA). Портал Новини.LIVE проводить пряму текстову трансляцію поєдинку.

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Нині на рингу Ярослав Харциз та поляк Конрад Чайковський. Українець має чудовий вигляд і домінує у бою, який проходить у легкій вазі.

Харциз провів чудовий бій і переміг завдяки одностайному рішенню суддів. В українця три перемоги у трьох боях, з них дві перемоги нокаутом. Але Чайковський встояв на ногах, це робить йому честь!

Наступним на ринг вийде Денис Берінчик. Його суперником стане Ентоні Ігіт зі Швеції.

Денис Берінчик виходить на ринг. Скриншот YouTube

Отакий вихід на ринг в українського боксера. На сокирі написано "Героям слава".

Берінчик проти Ігіта. Скриншот YouTube

Перший раунд завершився клінчем. Давні суперники провели його з повагою, не форсували подій. Ігіт намагається не підпускати до себе українця, працює джебом. Денис наполегливо йде в атаку.

За підсумками початку четвертого раунду Берінчик володіє ініціативою. Обидва боксери активно поводяться на рингу. Ігіт небезпечно контратакує, але українець кілька разів дістав суперника правою рукою.

Усик перед боєм. Скриншот YouTube

Олександр Усик вже готується до головної події вечора. Залишилось зовсім небагато!

Ентоні Ігіт під час бою. Скриншот YouTube

Після п'ятого раунду в Ентоні Ігіта розсічення. Видно, що швед уже почав утомлюватися.

Наприкінці шостого раунду Берінчик впевнено пішов в атаку та зумів завдати супернику серйозного удару. Попереду вирішальні миті поєдинку.

У сьомому раунді Берінчик намагався працювати у безпосередній близькості до Ігіта. Швед теж небезпечно контратакував, але у результаті отримав чергове розсічення. Денис упевнено йде до перемоги.

Берінчик атакує. Скриншот YouTube

У восьмому раунді тенденція продовжилася. Глядачі підтримують українця, а сам Денис намагається "притискати" суперника до канатів.

У дев'ятому, десятому та одинадцятому раундах Берінчик діє дуже холоднокровно. Ігіт пропускає удар за ударом, але стоїть на ногах. У шведа залишились сили.

Денис Берінчик у куті ринга. Скриншот YouTube

Почався вирішальний, 12 раунд. Берінчик домінує, він активізувався і працює потужно та точно на швидкості.

Денис Берінчик переміг! Скриншот YouTube

ДЕНИС БЕРІНЧИК залишився чемпіоном WBO International у легкій вазі. Українець провів чудовий бій! Швед став гідним суперником і склав потужну конкуренцію Денису, але перемога Берінчика стала справедливим підсумком цих 12 раундів!

Олександр Усик перед боєм. Скриншот YouTube

Незабаром відбудеться головний бій вечора! Поки Усик розповідає, як добре його команду прийняла Польща. Як то кажуть, Polska Strong!

Володимир Зеленський. Скриншот YouTube

Перед головним боєм вечора Президент України Володимир Зеленський звернувся до миру та Польщі зі словами подяки за організацію поєдинку.

Усик виходить на ринг. Скриншот YouTube

Олександр Усик ВИХОДИТЬ НА РИНГ під композицію "Брати" Василя Жадана. Боксер максимально зосереджений.

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Усик перед боєм. Скриншот YouTube

БІЙ ПОЧАВСЯ!

Перший раунд став протистоянням джебів. Боксери діють дуже обережно, не поспішають проводити рішучі атаки. Дюбуа спробував викинути аперкот, але Усик відбив цю спробу.

Усик та Дюбуа. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

У другому раунді ситуація не змінилася. Дюбуа шукає будь-яку можливість для несподіваної контратаки, Усик поки що чекає. Відчутний досвід у діях українця.

У третьому раунді Дюбуа намагався перехопити ініціативу, але пропустив два удари правою рукою в голову. У британця вже трохи підбито око. Усик чудово працює ногами. Більшість його ударів досягає мети.

Четвертий раунд запам'ятався спробою Олександра пробити "двійку", але Дюбуа ухилився убік. "Усик, Усик!" — звучить із трибун. Уболівальники просять українця збільшити темп, але він краще знає, як досягти успіху цього вечора.

Обмін ударами. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

У п'ятому раунді Дюбуа вдарив супернику нижче за сонячне сплетіння. Заборонений прийом! Усик упав на ринг, рефері зупинив бій. Він дав українцеві час відновити дихання. Усик підвівся на ноги, а разом із ним піднялися й глядачі. Не треба злити чемпіона! Це не був нокдаун, не хвилюйтесь.

Усик під час паузи. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Напевно, це був один із найважчих раундів у кар'єрі Олександра. Але українець встиг провести серію атак, частина з яких досягла мети! Оце браво!

У шостому раунді Усик кілька разів влучив по корпусу суперника. Британець працює на контратаках і після кожної спроби дістати суперника одразу ж відходить назад та убік. Ініціатива на боці українця. Він сконцентрований.

Василь Ломаченко підтримує співвітчизника в одному із перших рядів.

На початку сьомого раунду Дюбуа увійшов у клінч із суперником. Потім йому вдалося відтіснити Усика до канатів, але Олександр легко пішов з-під удару. Українцю вдалося завдати точного удару з лівої в голову супернику, а наприкінці раунду Усику вдалася масована атака. Це ввело Дюбуа у ступор. Ініціатива в Олександра. Чистий раунд за Усиком.

У восьмому раунді українець зменшив темп, запрошуючи суперника провести контратаку. Дюбуа вже важко дихає, але одного разу йому вдалося потрапити до Усика. І все ж таки саме Олександр "смикає за ниточки" в цьому раунді, як і у всьому поєдинку.

Усик перемагає Дюбуа. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Наприкінці раунду Усик ВІДПРАВИВ В НОКДАУН Дюбуа!!

Дюбуа у нокдауні. Скриншот YouTube

У дев'ятому раунді ДРУГИЙ НОКДАУН для Дюбуа! Суддя закінчив бій! УСИК ПЕРЕМІГ!

"Гойдає" глядачів Олександр Усик, чудовий у нього настрій. Після бою українець підійшов до суперника та висловив претензію через підлий удар. Дюбуа на емоціях сперечався, але в результаті боксери вдарили один одного по рукавичках. Отже, мир.

Олександр Усик присвятив перемогу ЗСУ, своїй країні та родині. Українець заявив, що шанує суперника. Щодо свого падіння на ринг він заявив, що "бокс — це не балет". Олександр не шкодує, що сталося. Чемпіона запитали, чи буде бій із Ф'юрі. "Я готовий! Хоч завтра!" — відповів українець.

Олександр Усик переміг! Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Портал Новини.LIVE вітає українців із перемогою Усика! Дякуємо, що розділили з нами емоції та радість цього вечора! До зустрічі на нових трансляціях!