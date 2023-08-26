Бой Усик — Дюбуа: прямая текстовая трансляция (онлайн)

Усик и Дюбуа на "битве взглядов". Фото: REUTERS

В ночь с субботы на воскресенье в польской городе Вроцлав проходит "Вечер бокса". Главным событием этого спортивного праздника является бой Александра Усика с Даниэлем Дюбуа.

На кону оказался титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Портал Новини.LIVE проводит прямую текстовую трансляцию поединка.

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Сейчас на ринге Ярослав Харцыз и поляк Конрад Чайковски. Украинец здорово смотрится и доминирует в бое, который проходит в легком весе.

Харцыз провел прекрасный бой и победил благодаря единогласному решению судей. У украинца три победы в трех боях, из них две победы нокаутом. Но Чайковски устоял на ногах, это делает ему честь!

Следующим на ринг выйдет Денис Беринчик. Его соперником станет Энтони Игит из Швеции.

Денис Беринчик выходит на ринг. Скриншот YouTube

Вот такой выход на ринг у украинского боксера. На сокире написано "Героям слава".

Беринчик против Игита. Скриншот YouTube

Первый раунд завершился клинчем. Давние соперники провели его с уважением друг к другу, не форсировали событий. Игит старается не подпускать к себе украинца, работает джебом. Денис настойчиво идет в атаку.

По итогам на начало четвертого раунда Беринчик владеет инициативой. Оба боксера активно ведут себя на ринге. Игит опасно контратакует, но украинец несколько раз достал соперника правой рукой.

Усик перед боем. Скриншот YouTube

Александр Усик уже готовится к главному событию вечера. Осталось совсем немного!

Энтони Игит во время боя. Скриншот YouTube

После пятого раунда у Энтони Игита рассечение. Видно, что швед уже начал уставать.

В конце шестого раунда Беринчик уверенно пошел в атаку и сумел нанести сопернику серьезный удар. Впереди решающие мгновения поединка.

В седьмом раунде Беринчик пытался работать в непосредственной близости к Игиту. Швед тоже опасно контратаковал, но в итоге получил очередное рассечение. Денис уверенно идет к победе.

Беринчик в атаке. Скриншот YouTube

В восьмом раунде тенденция продолжилась. Зрители поддерживают украинца, а сам Денис старается "прижимать" соперника к канатам.

В девятом, десятом и одиннадцатом раундах Беринчик действует очень хладнокровно. Игит пропускает удар за ударом, но стоит на ногах. У шведа остались силы.

Денис Беринчик в углу ринга. Скриншот YouTube

Начался решающий, 12 раунд. Беринчик доминирует, он активизировался и работает мощно и точно на скорости.