Луческу могут уволить из "Динамо" из-за громкого скандала

Мирча Луческу во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу оказался в эпицентре скандала, который сам и спровоцировал. Наставника обвиняют в расизме.

Инцидент произошел после матча Лиги Конференций с "Бешикташем", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Milliyet.

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В первом поединке квалификационного раунда Лиги Конференций "Динамо" проиграло в Бухаресте "Бешикташу" (2:3). Гости забили решающий гол в компенсированное время, и это расстроило как футболистов, так и тренерский штаб киевской команды.

Украинские футболисты перед игрой. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что сказал Луческу?

На послематчевой пресс-конференции "бело-синих" произошел скандал, из-за которого наставник киевлян может лишиться должности. Румынский специалист позволил себе высказывание в адрес соперника, которое привело представителей турецкого клуба в недоумение.

"Мы играли не против "Бешикташа", а сборной Африки — гамбийцев, конголезцев, ганцев, ангольцев", — заявил Мирча Луческу.

Тренера "Динамо" обвинили в расизме. Игрок "Бешикташа" Артур Масуаку даже отреагировал на это на своей странице в социальной сети. "Кто-то собирается проверить это высказывание?" — написал Масуаку.

Du coup ça passe aussi cette déclaration y’a pas de souci ? 🤷🏿‍♂️ https://t.co/Wyr7gUy0NL — Arthur Masuaku (@ArthurMasuaku) August 25, 2023

Согласно слухам, наставнику "Динамо" угрожает отставка в случае, если киевляне не пробьются в групповую стадию Лиги Конференций. Украинская команда попробует сделать это в ближайший четверг в Стамбуле на поле соперника.

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