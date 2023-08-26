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Луческу могут уволить из "Динамо" из-за громкого скандала

26 августа 2023 21:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Луческу могут уволить из "Динамо" из-за громкого скандала
Мирча Луческу во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу оказался в эпицентре скандала, который сам и спровоцировал. Наставника обвиняют в расизме. 

Инцидент произошел после матча Лиги Конференций с "Бешикташем", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Milliyet

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В первом поединке квалификационного раунда Лиги Конференций "Динамо" проиграло в Бухаресте "Бешикташу" (2:3). Гости забили решающий гол в компенсированное время, и это расстроило как футболистов, так и тренерский штаб киевской команды. 

Динамо Киев
Украинские футболисты перед игрой. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что сказал Луческу? 

На послематчевой пресс-конференции "бело-синих" произошел скандал, из-за которого наставник киевлян может лишиться должности. Румынский специалист позволил себе высказывание в адрес соперника, которое привело представителей турецкого клуба в недоумение. 

"Мы играли не против "Бешикташа", а сборной Африки — гамбийцев, конголезцев, ганцев, ангольцев", — заявил Мирча Луческу. 

Тренера "Динамо" обвинили в расизме. Игрок "Бешикташа" Артур Масуаку даже отреагировал на это на своей странице в социальной сети. "Кто-то собирается проверить это высказывание?" — написал Масуаку. 

Согласно слухам, наставнику "Динамо" угрожает отставка в случае, если киевляне не пробьются в групповую стадию Лиги Конференций. Украинская команда попробует сделать это в ближайший четверг в Стамбуле на поле соперника. 

Напомним, Мудрик и Лукаку покинут "Челси": игроков ждут в Италии. 

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