"Динамо" нашло новичка на позицию форварда: о ком речь
Столичное "Динамо" продолжает работать над усилением состава. Скауты киевского клуба просматривает молодого флангового форварда из Хорватии.
В ближайшее время "Динамо" может пригласить Анте Црнака из "Славена", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Telegram-канал "White Blue Team".
Тренерский штаб киевского "Динамо" считает необходимым усилить атакующий потенциал команды. Украинскому клубу необходим талантливый футболист, за которого не придется платить большие деньги. "Бело-синие" готовы сделать предложение хорватскому "Славену" по 19-летнему Анте Црнаку.
Что известно про игрока?
Воспитанник знаменитой академии загребского "Динамо" перешел в "Славен" в 2022 году. В первый же сезон в элитном дивизионе он забил три гола в пяти поединках. Контракт Анте Црнака с клубом действует до 2025 года.
Скауты "Динамо" сравнивают хорватского футболиста с молодым Андреем Ярмоленко. "Славен" не хочет продавать Црнака дешевле, чем за 800 тысяч евро. Однако в "Динамо" хотят немного снизить эту цену. Клубы готовы к переговорам.
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