"Динамо" продаст одного из легионеров: о ком речь

Бенито и Диалло на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Руководство киевского "Динамо" получило предложение о продаже одного из футболистов команды. Трансфер может состояться в начале следующей недели.

Французский клуб интересуется полузащитником "бело-синих", сообщает L'Equipe.

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Атакующий хавбек "Динамо" Олабиран Муйива, которые больше известен под псевдонимом "Бенито", может продолжить карьеру в чемпионате Франции. Им интересуется новичок Лиги 1 "Гавр".

Что предлагают "Динамо" французы?

По итогам прошлого сезона "Гавр" занял первое место во втором по силе национальном дивизионе. Команда Луки Эльснера активно ведет себя на трансферном рынке. Нормандцы уже подписали несколько игроков на общую сумму более двух миллионов евро.

Бенито с мячом. Фото: пресс-служба "Динамо"

Очередным новобранцем "Гавра" может стать футболист "Динамо" Бенито. Французский клуб готовит предложение по игроку в размере 600 тысяч евро. Учитывая статус полузащитника в команде, киевляне могут согласиться на эту сделку.

Бенито перешел в "Динамо" из российского "Тамбова" в 2019 году. Его контракт с украинским клубом действует до лета 2026 года.

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