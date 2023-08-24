Динамо — Бешикташ: онлайн трансляция матча (текстовая)

Георгий Бущан на разминке. Фото: пресс-служба "Динамо"

В рамках первого матча квалификационного раунда Лиги Конференций "Динамо" принимает турецкий "Бешикташ". Победитель этого противостояния попадет в групповой этап турнира.

Портал Новини.LIVE проводит прямую текстовую трансляцию поединка.

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За час до матча стали известны составы команд, которые будут противостоять друг другу в Бухаресте. Мирча Луческу не смог рассчитывать на травмированного Андрея Ярмоленко. Остальные лидеры "Динамо" в строю.

"Динамо": Бущан, Дубинчак, Сирота, Попов, Тымчик, Сидорчук, Шапаренко, Волошин, Караваев, Буяльский, Ванат.

"Бешикташ": Гюнок, Масуаку, Колли, Амарти, Розье, Хаджиахметович, Жедсон, Учан, Мулека, Булут, Абубакар.