Динамо — Бешикташ: онлайн трансляция матча (текстовая)
В рамках первого матча квалификационного раунда Лиги Конференций "Динамо" принимает турецкий "Бешикташ". Победитель этого противостояния попадет в групповой этап турнира.
Портал Новини.LIVE проводит прямую текстовую трансляцию поединка.
За час до матча стали известны составы команд, которые будут противостоять друг другу в Бухаресте. Мирча Луческу не смог рассчитывать на травмированного Андрея Ярмоленко. Остальные лидеры "Динамо" в строю.
"Динамо": Бущан, Дубинчак, Сирота, Попов, Тымчик, Сидорчук, Шапаренко, Волошин, Караваев, Буяльский, Ванат.
"Бешикташ": Гюнок, Масуаку, Колли, Амарти, Розье, Хаджиахметович, Жедсон, Учан, Мулека, Булут, Абубакар.