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Динамо — Бешикташ: онлайн трансляция матча (текстовая)

24 августа 2023 19:35
обновлено: 19:34
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Динамо — Бешикташ: онлайн трансляция матча (текстовая)
Георгий Бущан на разминке. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В рамках первого матча квалификационного раунда Лиги Конференций "Динамо" принимает турецкий "Бешикташ". Победитель этого противостояния попадет в групповой этап турнира. 

Портал Новини.LIVE проводит прямую текстовую трансляцию поединка. 

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За час до матча стали известны составы команд, которые будут противостоять друг другу в Бухаресте. Мирча Луческу не смог рассчитывать на травмированного Андрея Ярмоленко. Остальные лидеры "Динамо" в строю. 

"Динамо": Бущан, Дубинчак, Сирота, Попов, Тымчик, Сидорчук, Шапаренко, Волошин, Караваев, Буяльский, Ванат. 

"Бешикташ": Гюнок, Масуаку, Колли, Амарти, Розье, Хаджиахметович, Жедсон, Учан, Мулека, Булут, Абубакар. 

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