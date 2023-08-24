Динамо — Бешикташ: онлайн трансляція матчу (текстова)
У рамках першого матчу кваліфікаційного раунду Ліги Конференцій "Динамо" приймає турецький "Бешикташ". Переможець цього протистояння потрапить до групового етапу турніру.
Портал Новини.LIVE проводить пряму текстову трансляцію поєдинку.
За годину до матчу стали відомі склади команд, які протистоятимуть одна одній у Бухаресті. Мірча Луческу не зміг розраховувати на травмованого Андрія Ярмоленка. Інші лідери "Динамо" у строю.
"Динамо": Бущан, Дубінчак, Сирота, Попов, Тимчик, Сидорчук, Шапаренко, Волошин, Караваєв, Буяльський, Ванат.
"Бешикташ": Гюнок, Масуаку, Коллі, Амарті, Розьє, Хаджіахметович, Жедсон, Учан, Мулека, Булут, Абубакар.