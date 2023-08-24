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Динамо — Бешикташ: онлайн трансляція матчу (текстова)

24 серпня 2023 19:35
оновлено: 19:34
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Динамо — Бешикташ: онлайн трансляція матчу (текстова)
Георгій Бущан на розминці. Фото: пресслужба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У рамках першого матчу кваліфікаційного раунду Ліги Конференцій "Динамо" приймає турецький "Бешикташ". Переможець цього протистояння потрапить до групового етапу турніру.

Портал Новини.LIVE проводить пряму текстову трансляцію поєдинку.

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За годину до матчу стали відомі склади команд, які протистоятимуть одна одній у Бухаресті. Мірча Луческу не зміг розраховувати на травмованого Андрія Ярмоленка. Інші лідери "Динамо" у строю.

"Динамо": Бущан, Дубінчак, Сирота, Попов, Тимчик, Сидорчук, Шапаренко, Волошин, Караваєв, Буяльський, Ванат.

"Бешикташ": Гюнок, Масуаку, Коллі, Амарті, Розьє, Хаджіахметович, Жедсон, Учан, Мулека, Булут, Абубакар.

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