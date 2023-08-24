Динамо — Бешикташ: онлайн трансляція матчу (текстова)

Георгій Бущан на розминці. Фото: пресслужба "Динамо"

У рамках першого матчу кваліфікаційного раунду Ліги Конференцій "Динамо" приймає турецький "Бешикташ". Переможець цього протистояння потрапить до групового етапу турніру.

Портал Новини.LIVE проводить пряму текстову трансляцію поєдинку.

Читайте також:

За годину до матчу стали відомі склади команд, які протистоятимуть одна одній у Бухаресті. Мірча Луческу не зміг розраховувати на травмованого Андрія Ярмоленка. Інші лідери "Динамо" у строю.

"Динамо": Бущан, Дубінчак, Сирота, Попов, Тимчик, Сидорчук, Шапаренко, Волошин, Караваєв, Буяльський, Ванат.

"Бешикташ": Гюнок, Масуаку, Коллі, Амарті, Розьє, Хаджіахметович, Жедсон, Учан, Мулека, Булут, Абубакар.