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Ярмоленко не зіграє проти "Бешикташа": відома причина

24 серпня 2023 15:50
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ярмоленко не зіграє проти "Бешикташа": відома причина
Андрій Ярмоленко під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко не допоможе київському "Динамо" у важливому єврокубковому матчі. Півзахисник пропустить домашню гру "біло-синіх" у Лізі Конференцій.

Тренерський штаб "Динамо" змушений обійтися без ветерана команди у матчі проти "Бешикташа", повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Telegram-канал "Динамо Київ Inside".

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Андрій Ярмоленко повернувся до "Динамо" лише цього літа після того, як у нього закінчився контракт із клубом "Аль-Айн" з ОАЕ. Досвідчений футболіст одразу став одним із лідерів столичної команди. Він уже забиває голи та веде за собою партнерів.

Травма завадить зіграти з "Бешикташем"

Київське "Динамо" чекає на двоматчеве протистояння з турецьким "Бешикташем". Переможець зіграє на груповій стадії Ліги Конференцій, а команда, що програла, вилетить з єврокубків як мінімум до наступного літа.

Андрій Ярмоленко
Андрій Ярмоленко в атаці. Фото: пресслужба "Динамо"

Тренерський штаб "Динамо" зіштовхнувся із серйозною проблемою. Ярмоленко не зможе взяти участі у першому матчі зі стамбульцями. Андрій отримав травму та пропустив кілька тренувань київської команди.

"Ярмоленко. Сьогодні проти турків — поза заявкою. Здоров'я!" — повідомив Telegram-канал, близький до керівництва клубу.

Про ступінь серйозності травми Ярмоленка поки що нічого не відомо.

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