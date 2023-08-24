"Динамо" — "Бешикташ": де і коли дивитись онлайн текстову трансляцію

Віталій Буяльський перед матчем. Фото: пресслужба "Динамо"

Київське "Динамо" прийматиме турецький "Бешикташ" у першому матчі кваліфікаційного раунду Ліги Конференцій. Переможець цього протистояння отримає путівку до групового етапу єврокубкового турніру.

Стамбульці вважаються фаворитом пари, але команда Мірчі Луческу дасть бій сильному супернику, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У четвер, 24 серпня, у День Незалежності України "Динамо" зіграє у Бухаресті з "Бешикташем". Початок зустрічі запланований на 20:00 за київським часом. Команди виведе на поле британський арбітр Даррен Інгленд.

Микола Шапаренко готується до гри. Фото: пресслужба "Динамо"

Де дивитись матч "Динамо" — "Бешикташ"

Українські вболівальники матимуть змогу побачити пряму трансляцію поєдинку кваліфікаційного етапу Ліги Конференцій. У прямому ефірі зустріч "Динамо" з "Бешикташем" покаже телеканал "2+2". Також поєдинок буде доступний для перегляду на YouTube-каналі київського "Динамо".

Якщо з якоїсь причини вболівальники будуть позбавлені можливості дивитися відео по телебаченню або в інтернеті, повідомляє, що на порталі Новини.LIVE буде доступна пряма текстова трансляція поєдинку. Приєднуйтесь, проведемо вечір Дня Незалежності України разом.

Нагадаємо, "Азов" звернувся до київського "Динамо" через скандальний матч з "Арісом".

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