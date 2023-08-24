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"Динамо" — "Бешикташ": где и когда смотреть онлайн текстовую трансляцию

24 августа 2023 11:29
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Динамо" — "Бешикташ": где и когда смотреть онлайн текстовую трансляцию
Виталий Буяльский перед матчем. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Киевское "Динамо" примет турецкий "Бешикташ" в первом матче квалификационного раунда Лиги Конференций. Победитель этого противостояния получит путевку в групповой этап еврокубкового турнира. 

Стамбульцы считаются фаворитом пары, но команда Мирчи Луческу даст боя сильному сопернику, сообщает портал Новини.LIVE. 

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В четверг, 24 августа, в День Независимости Украины "Динамо" сыграет в Бухаресте с "Бешикташем". Начало встречи запланировано на 20:00 по киевскому времени. Команды выведет на поле британский арбитр Даррен Ингленд. 

Николай Шапаренко
Николай Шапаренко готовится к игре. Фото: пресс-служба "Динамо"

Где смотреть матч "Динамо" — "Бешикташ" 

Украинские болельщики смогут увидеть прямую трансляцию поединка квалификационного этапа Лиги Конференций. В прямом эфире встречу "Динамо" с "Бешикташем" покажет телеканал "2+2". Также поединок будет доступен к просмотру на YouTube-канале киевского "Динамо". 

Если по какой-то причине болельщики будут лишены возможности смотреть видео матча по телевидению или в интернете, сообщает, что на портале Новини.LIVE будет доступна прямая текстовая трансляция поединка. Присоединяйтесь, проведем вечер Дня Независимости Украины вместе. 

Напомним, "Азов" обратился к киевскому "Динамо" из-за скандального матча с "Арисом". 

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