Ярмоленко не сыграет против "Бешикташа": известна причина

Андрей Ярмоленко во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко не поможет киевскому "Динамо" в важном еврокубковом матче. Полузащитник пропустит домашнюю игру "бело-синих" в Лиге Конференций.

Тренерский штаб "Динамо" вынужден обойтись без ветерана команды в матче против "Бешикташа", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Telegram-канал "Динамо Киев Inside".

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Андрей Ярмоленко вернулся в "Динамо" только этим летом после того, как у него закончился контракт с клубом "Аль-Айн" из ОАЭ. Опытный футболист сразу же стал одним из лидеров столичной команды. Он уже забивает голы и ведет за собой партнеров.

Травма помешает сыграть с "Бешикташем"

Киевское "Динамо" ждет двухматчевое противостояние с турецким "Бешикташем". Победитель сыграет на групповой стадии Лиги Конференций, а проигравшая команда вылетит из еврокубков как минимум до следующего лета.

Андрей Ярмоленко в атаке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Тренерский штаб "Динамо" столкнулся с серьезной проблемой. Ярмоленко не сможет принять участия в первом матче со стамбульцами. Андрей получил травму и пропустил несколько тренировок киевской команды.

"Ярмоленко. Сегодня против турков — вне заявки. Здоровья!" — сообщил Telegram-канал, который близок к руководству клуба.

О степени серьезности травмы Ярмоленко пока ничего не известно.

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