Ярмоленко не сыграет против "Бешикташа": известна причина
Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко не поможет киевскому "Динамо" в важном еврокубковом матче. Полузащитник пропустит домашнюю игру "бело-синих" в Лиге Конференций.
Тренерский штаб "Динамо" вынужден обойтись без ветерана команды в матче против "Бешикташа", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Telegram-канал "Динамо Киев Inside".
Андрей Ярмоленко вернулся в "Динамо" только этим летом после того, как у него закончился контракт с клубом "Аль-Айн" из ОАЭ. Опытный футболист сразу же стал одним из лидеров столичной команды. Он уже забивает голы и ведет за собой партнеров.
Травма помешает сыграть с "Бешикташем"
Киевское "Динамо" ждет двухматчевое противостояние с турецким "Бешикташем". Победитель сыграет на групповой стадии Лиги Конференций, а проигравшая команда вылетит из еврокубков как минимум до следующего лета.
Тренерский штаб "Динамо" столкнулся с серьезной проблемой. Ярмоленко не сможет принять участия в первом матче со стамбульцами. Андрей получил травму и пропустил несколько тренировок киевской команды.
"Ярмоленко. Сегодня против турков — вне заявки. Здоровья!" — сообщил Telegram-канал, который близок к руководству клуба.
О степени серьезности травмы Ярмоленко пока ничего не известно.
Напомним, Лунин уйдет из "Реала": Анчелотти сделал выбор.
"Азов" обратился к киевскому "Динамо" из-за скандального матча с "Арисом".
Мбаппе удивил "ПСЖ" неожиданным решением: где хочет играть форвард.
Цыганков может уйти из "Жироны": готовится громкий трансфер.
Салах уйдет из "Ливерпуля": это будет рекордный трансфер.
"Манчестер Сити" заплатит огромные деньги за игрока: Гвардиола настаивает на трансфере.