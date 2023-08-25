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"Динамо" продасть одного з легіонерів: про кого йдеться

25 серпня 2023 10:36
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"Динамо" продасть одного з легіонерів: про кого йдеться
Беніто та Діалло на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво київського "Динамо" отримало пропозицію про продаж одного з футболістів команди. Трансфер може відбутися на початку наступного тижня.

Французький клуб цікавиться півзахисником "біло-синіх", повідомляє L'Equipe.

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Атакуючий хавбек "Динамо" Олабіран Муїва, який більше відомий під псевдонімом "Беніто", може продовжити кар'єру в чемпіонаті Франції. Ним цікавиться новачок Ліги 1 "Гавр".

Що пропонують "Динамо" французи?

За підсумками минулого сезону "Гавр" посів перше місце у другому за силою національному дивізіоні. Команда Луки Ельснера активно поводиться на трансферному ринку. Нормандці вже підписали кілька гравців на загальну суму понад два мільйони євро.

Беніто
Беніто з м'ячем. Фото: пресслужба "Динамо"

Черговим новобранцем "Гавра" може стати футболіст "Динамо" Беніто. Французький клуб готує пропозицію щодо гравця у розмірі 600 тисяч євро. Враховуючи статус півзахисника у команді, кияни можуть погодитись на цю угоду.

Беніто перейшов до "Динамо" з російського "Тамбова" у 2019 році. Його контракт з українським клубом діє до літа 2026 року.

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