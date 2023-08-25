"Динамо" продасть одного з легіонерів: про кого йдеться

Беніто та Діалло на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

Керівництво київського "Динамо" отримало пропозицію про продаж одного з футболістів команди. Трансфер може відбутися на початку наступного тижня.

Французький клуб цікавиться півзахисником "біло-синіх", повідомляє L'Equipe.

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Що пропонують "Динамо" французи?

За підсумками минулого сезону "Гавр" посів перше місце у другому за силою національному дивізіоні. Команда Луки Ельснера активно поводиться на трансферному ринку. Нормандці вже підписали кілька гравців на загальну суму понад два мільйони євро.

Беніто з м'ячем. Фото: пресслужба "Динамо"

Черговим новобранцем "Гавра" може стати футболіст "Динамо" Беніто. Французький клуб готує пропозицію щодо гравця у розмірі 600 тисяч євро. Враховуючи статус півзахисника у команді, кияни можуть погодитись на цю угоду.

Беніто перейшов до "Динамо" з російського "Тамбова" у 2019 році. Його контракт з українським клубом діє до літа 2026 року.

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