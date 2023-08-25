"Динамо" продасть одного з легіонерів: про кого йдеться
Керівництво київського "Динамо" отримало пропозицію про продаж одного з футболістів команди. Трансфер може відбутися на початку наступного тижня.
Французький клуб цікавиться півзахисником "біло-синіх", повідомляє L'Equipe.
Атакуючий хавбек "Динамо" Олабіран Муїва, який більше відомий під псевдонімом "Беніто", може продовжити кар'єру в чемпіонаті Франції. Ним цікавиться новачок Ліги 1 "Гавр".
Що пропонують "Динамо" французи?
За підсумками минулого сезону "Гавр" посів перше місце у другому за силою національному дивізіоні. Команда Луки Ельснера активно поводиться на трансферному ринку. Нормандці вже підписали кілька гравців на загальну суму понад два мільйони євро.
Черговим новобранцем "Гавра" може стати футболіст "Динамо" Беніто. Французький клуб готує пропозицію щодо гравця у розмірі 600 тисяч євро. Враховуючи статус півзахисника у команді, кияни можуть погодитись на цю угоду.
Беніто перейшов до "Динамо" з російського "Тамбова" у 2019 році. Його контракт з українським клубом діє до літа 2026 року.
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