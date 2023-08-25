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"Динамо" знайшло новачка на позицію форварда: про кого йдеться

25 серпня 2023 15:47
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"Динамо" знайшло новачка на позицію форварда: про кого йдеться
Анте Црнак в атаці. Фото: Google
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Столичне "Динамо" продовжує працювати над посиленням складу. Скаути київського клубу переглядають молодого флангового форварда з Хорватії.

Найближчим часом "Динамо" може запросити Анте Црнака зі "Славена", повідомляє портал Новини.Live з посиланням на Telegram-канал "White Blue Team".

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Тренерський штаб київського "Динамо" вважає за необхідне посилити атакуючий потенціал команди. Українському клубу потрібний талановитий футболіст, за якого не доведеться платити великі гроші. "Біло-сині" готові зробити пропозицію хорватському "Славену" щодо 19-річного Анте Црнака.

Що відомо про гравця?

Вихованець знаменитої академії загребського "Динамо" перейшов до "Славена" у 2022 році. У перший же сезон в елітному дивізіоні він забив три голи у п'яти поєдинках. Контракт Анте Црнака із клубом діє до 2025 року.

Збірна Хорватії
Црнак у молодіжній збірній Хорватії. Фото: instagram.com/antecrnac10/

Скаути "Динамо" порівнюють хорватського футболіста з молодим Андрієм Ярмоленком. "Славен" не хоче продавати Црнака дешевше, ніж за 800 тисяч євро. Проте у "Динамо" хочуть трохи знизити цю ціну. Клуби готові до переговорів.

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