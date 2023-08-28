"Динамо" нашло замену Забарному: готовится топ-трансфер

Мирча Луческу проводит тренировку. Фото: пресс-служба "Динамо"

Руководство "Динамо" активно ищет футболиста на позицию центрального защитника. В киевском клубе рассматривают кандидатуры молодых игроков из-за рубежа.

"Бело-синие" активно интересуются основным защитником молодежной сборной Хорватии, сообщает "ТаТоТаке".

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В киевском "Динамо" стремятся успеть доукомплектовать состав перед закрытием летнего трансферного окна. В клубе ищут нового центрального защитника, который поможет сделать эту линию команды более надежной. Столичный клуб остановился на кандидатуре перспективного хорвата.

Крашимир Кризманич в матче против сборной Испании. Фото: Google

Кем интересуется "Динамо"?

Новым футболистом киевского клуба может стать Крашимир Кризманич. Воспитанник "Горицы" считается талантливым игроком, который способен добиться больших успехов в карьере. 23-летний футболист хочет уйти из "Горицы", чтобы получить возможность выступать на более высоком уровне и участвовать в еврокубках.

Контракт Кризманича с "Горицей" действует до лета 2025 года. Его ориентировочная трансферная стоимость составляет почти два миллиона евро. Однако "Динамо" пытается сбить цену или договориться с хорватским клубом о выплатах в течение нескольких лет.

В ближайший четверг "Динамо" проведет ответный матч квалификационного раунда в Лиге Конференций против "Бешикташа". Поражение и даже ничья в Турции оставит украинскую команду за бортом еврокубков.

Напомним, Луческу могут уволить из "Динамо" из-за громкого скандала.

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