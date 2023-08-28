"Динамо" нашло замену Забарному: готовится топ-трансфер
Руководство "Динамо" активно ищет футболиста на позицию центрального защитника. В киевском клубе рассматривают кандидатуры молодых игроков из-за рубежа.
"Бело-синие" активно интересуются основным защитником молодежной сборной Хорватии, сообщает "ТаТоТаке".
В киевском "Динамо" стремятся успеть доукомплектовать состав перед закрытием летнего трансферного окна. В клубе ищут нового центрального защитника, который поможет сделать эту линию команды более надежной. Столичный клуб остановился на кандидатуре перспективного хорвата.
Кем интересуется "Динамо"?
Новым футболистом киевского клуба может стать Крашимир Кризманич. Воспитанник "Горицы" считается талантливым игроком, который способен добиться больших успехов в карьере. 23-летний футболист хочет уйти из "Горицы", чтобы получить возможность выступать на более высоком уровне и участвовать в еврокубках.
Контракт Кризманича с "Горицей" действует до лета 2025 года. Его ориентировочная трансферная стоимость составляет почти два миллиона евро. Однако "Динамо" пытается сбить цену или договориться с хорватским клубом о выплатах в течение нескольких лет.
В ближайший четверг "Динамо" проведет ответный матч квалификационного раунда в Лиге Конференций против "Бешикташа". Поражение и даже ничья в Турции оставит украинскую команду за бортом еврокубков.
Напомним, Луческу могут уволить из "Динамо" из-за громкого скандала.
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