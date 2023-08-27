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Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

27 августа 2023 12:45
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Агабекян Карен
редактор
Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион
Ломаченко и Усик. Фото: соцсети
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В польском Вроцлаве прошел поединок чемпиона мира по версиях WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александра Усика и британца Даниэля Дюбуа. Украинец выиграл техническим нокаутом в девятом раунде.

После боя к Усику через Instagram обратился его кум Василий Ломаченко.

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Отметим, что для Усика это 21-я победа и 14-я досрочная. Дюбуа потерпел свое второе поражение в карьере. Также у британца 19 выигранных боев, 18 нокаутов.

Ломаченко поздравил Усика публично

Ломаченко специально ради боя своего кума приехал во Вроцлав и сидел в первых рядах, наблюдая за событием. При этом Василий не очень часто попадал на камеры.

Интересно, что кроме Усика, на ринге также боксировали его друг Дмитрий Митрофанов, проигравший свой бой нокаутом во втором раунде, и бывший парень его сестры Денис Беринчик, который выиграл поединок решением судей у Энтони Йигита.

После боя Ломаченко поздравил кума в соцсетях.

"Слава Богу за все!!!! Поздравляю Усика", — написал Ломаченко.

Отметим, что после поединка Дюбуа и его команда хотели подать протест на результат боя. В пятом раунде Усик упал после удара по корпусу и долго восстанавливался. Рефери посчитал это попадание запрещенным ниже пояса. Команда британца считает, что все было легально.

Напомним, Дюбуа заявил, что его лишили победы над Усиком.

Усик отметил победу над Дюбуа особым танцем.

Усик падал, дважды сбивал с ног Дюбуа и оформил победу нокаутом.

Усик ярко вышел на бой с Дюбуа: видео.

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