Усик ярко вышел на бой с Дюбуа: видео

Александр Усик. Фото: скриншот

В польском Вроцлаве в эти минуты проходит поединок между чемпионом мира по версиях WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа. Для украинца это вторая защита титулов в хэвивейте.

Портал Новини.LIVE представляет выход украинского боксера.

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Отметим, что Усик имеет в рекорде 20 побед, 13 досрочных, и ни единого поражения. У Дюбуа 19 выигранных боев, 18 нокаутами, и единственный бой он проиграл Джо Джойсу.

Выход Усика и Дюбуа на ринг

Unreal scenes for Usyk as he makes his ring walk! 🇺🇦#UsykDubois pic.twitter.com/HcznSJ9qlr — Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) August 26, 2023

Daniel Dubois walking into the Lion's den! LET'S GO!!! 🇬🇧#UsykDubois pic.twitter.com/3lad3mcaNl — Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) August 26, 2023

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