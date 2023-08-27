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Усик ярко вышел на бой с Дюбуа: видео

27 августа 2023 00:37
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Агабекян Карен
редактор
Усик ярко вышел на бой с Дюбуа: видео
Александр Усик. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В польском Вроцлаве в эти минуты проходит поединок между чемпионом мира по версиях WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа. Для украинца это вторая защита титулов в хэвивейте.

Портал Новини.LIVE представляет выход украинского боксера.

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Отметим, что Усик имеет в рекорде 20 побед, 13 досрочных, и ни единого поражения. У Дюбуа 19 выигранных боев, 18 нокаутами, и единственный бой он проиграл Джо Джойсу.

Выход Усика и Дюбуа на ринг

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