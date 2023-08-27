Усик яскраво вийшов на бій із Дюбуа: відео

Олександр Усик. Фото: скріншот

У польському Вроцлаві в ці хвилини проходить поєдинок між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF у надважкій вазі Олександром Усиком та британцем Даніелем Дюбуа. Для українця це другий захист титулів у хевівейті.

Портал Новини.LIVE представляє вихід українського боксера.

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Зазначимо, що Усик має в рекорді 20 перемог, 13 дострокових, і жодної поразки. Дюбуа має 19 виграних боїв, 18 нокаутами, і єдиний бій він програв Джо Джойсу.

Вихід Усика та Дюбуа на ринг

Unreal scenes for Usyk as he makes his ring walk! 🇺🇦 #UsykDubois pic.twitter.com/HcznSJ9qlr — Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) August 26, 2023

Daniel Dubois їде в Lion's den! LET'S GO! 🇬🇧 #UsykDubois pic.twitter.com/3lad3mcaNl — Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) August 26, 2023

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